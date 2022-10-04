https://sputnik-georgia.ru/20221004/meliya-ne-sobiraetsya-ostavlyat-post-predsedatelya-natsdvizheniya--271025908.html
Мелия не собирается покидать пост председателя "Нацдвижения"
Мелия не собирается покидать пост председателя "Нацдвижения"
Мелия не допускает даже малейшей возможности оставить руководство ЕНД 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T17:21+0400
2022-10-04T17:21+0400
2022-10-04T18:23+0400
политика
грузия
новости
леван хабеишвили
ника мелия
давид кезерашвили
тбилиси
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/08/261895935_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4cdde7c3a4d771fb853699fc7190753d.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность.Ранее член ЕНД Ника Оболадзе заявил, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов об экс-министре обороны, основателе оппозиционного телеканала "Формула" Давиде Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции.Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы - депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась в последнее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/08/261895935_108:0:1247:854_1920x0_80_0_0_614491f1831fecd489a77240698a055c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, тбилиси, грузинская мечта
политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, тбилиси, грузинская мечта
Мелия не собирается покидать пост председателя "Нацдвижения"
17:21 04.10.2022 (обновлено: 18:23 04.10.2022)
Мелия не допускает даже малейшей возможности оставить руководство ЕНД
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность.
Ранее член ЕНД Ника Оболадзе заявил, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов об экс-министре обороны, основателе оппозиционного телеканала "Формула" Давиде Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции.
"Иметь различное мнение - это нормально. Так и должно быть, и я горжусь этим. Различное мнение существовало с первой же минуты. Что касается вопроса (отставки с поста - ред.), то это не соответствует действительности, нет даже 0.001-процентной вероятности этого", - заявил Мелия журналистам.
Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.
Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы - депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.
В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась в последнее время.