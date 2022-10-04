https://sputnik-georgia.ru/20221004/meliya-ne-sobiraetsya-ostavlyat-post-predsedatelya-natsdvizheniya--271025908.html

Мелия не собирается покидать пост председателя "Нацдвижения"

Мелия не собирается покидать пост председателя "Нацдвижения"

Мелия не допускает даже малейшей возможности оставить руководство ЕНД 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T17:21+0400

2022-10-04T17:21+0400

2022-10-04T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность.Ранее член ЕНД Ника Оболадзе заявил, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов об экс-министре обороны, основателе оппозиционного телеканала "Формула" Давиде Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции.Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы - депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась в последнее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, тбилиси, грузинская мечта