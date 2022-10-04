https://sputnik-georgia.ru/20221004/molodye-zhurnalisty-iz-sng-stali-uchastnikami-proekta-sputnikpro-271033386.html
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
В рамках недельной программы слушатели подробно познакомятся с работой современного международного мультимедийного агентства 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T20:32+0400
2022-10-04T20:32+0400
2022-10-04T20:32+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве началась традиционная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. Среди 15 участников модуля - специалисты из телерадиокомпании "Гомель" (Беларусь), телеканала "Хабар24" (Казахстан), телекомпании "Цайг" (Армения) и др.Со вступительным словом к участникам обратились директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко и начальник Управления общественной дипломатии Россотрудничества Екатерина Торубарова.Андрей Благодыренко, говоря о принципах работы агентства Sputnik, отметил: "Гибкость и новые подходы в работе, прежде всего в социальных сетях и мессенджерах, позволили нам свести к минимуму эффект от блокировки сайтов Sputnik западными медиасервисами"."Уверена, полученные знания и тот опыт, который вы сможете перенять на лекциях, занятиях и деловых встречах в рамках проекта у своих российских коллег, непременно будут способствовать вашему профессиональному росту, а культурная программа в самом сердце России не оставит вас равнодушными", - пожелала участникам Екатерина Торубарова.Очные модули SputnikPro для журналистов из стран СНГ реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik - международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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sputnik, россия, новости, в мире, москва, беларусь, казахстан, снг, россия сегодня, андрей благодыренко
sputnik, россия, новости, в мире, москва, беларусь, казахстан, снг, россия сегодня, андрей благодыренко
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
В рамках недельной программы слушатели подробно познакомятся с работой современного международного мультимедийного агентства
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве началась традиционная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ.
Среди 15 участников модуля - специалисты из телерадиокомпании "Гомель" (Беларусь), телеканала "Хабар24" (Казахстан), телекомпании "Цайг" (Армения) и др.
В рамках недельной программы слушатели подробно познакомятся с работой современного международного мультимедийного агентства, узнают о последних трендах в фотожурналистике, обсудят проблему дезинформации в СМИ и способы верификации новостей. Кроме того, журналисты получат возможность принять участие в практических мастер-классах от опытных экспертов Sputnik.
Со вступительным словом к участникам обратились директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко и начальник Управления общественной дипломатии Россотрудничества Екатерина Торубарова.
Андрей Благодыренко, говоря о принципах работы агентства Sputnik, отметил: "Гибкость и новые подходы в работе, прежде всего в социальных сетях и мессенджерах, позволили нам свести к минимуму эффект от блокировки сайтов Sputnik западными медиасервисами".
"Уверена, полученные знания и тот опыт, который вы сможете перенять на лекциях, занятиях и деловых встречах в рамках проекта у своих российских коллег, непременно будут способствовать вашему профессиональному росту, а культурная программа в самом сердце России не оставит вас равнодушными", - пожелала участникам Екатерина Торубарова.
Очные модули SputnikPro для журналистов из стран СНГ реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik - международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.