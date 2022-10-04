https://sputnik-georgia.ru/20221004/opasnaya-programma-dlya-krazhi-paroley-rasprostranyaetsya-po-korporativnoy-pochte-271018947.html

Опасная программа для кражи паролей распространяется по корпоративной почте

Опасная программа для кражи паролей распространяется по корпоративной почте

Атакующие пытаются украсть учетные данные с помощью программы-стилера Agent Tesla 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T15:51+0400

2022-10-04T15:51+0400

2022-10-04T15:51+0400

"лаборатория касперского"

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в мире

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Опасная программа Agent Tesla для кражи паролей распространяется через спам в корпоративной почте, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского"."Лаборатория Касперского" обнаружила вредоносную спам-кампанию, целью которой стали организации по всему миру – атакующие пытаются украсть учетные данные с помощью программы-стилера Agent Tesla.Всего с апреля по август 2022 года решения "Лаборатории Касперского" обнаружили около 740 тысяч писем в рамках этой кампании.Agent Tesla – троянец-шпион, который умеет красть логины и пароли из браузеров и других приложений, делать скриншоты, а также собирать данные с веб-камер и клавиатур. Зловред распространяется в виде архива в электронном письме."Agent Tesla – очень популярный стилер, используемый для кражи паролей и других учётных данных. Он известен с 2014 года и широко используется в массовых атаках. Однако в этой кампании злоумышленники взяли на вооружение приемы, типичные для целевых атак. Письма создавались под конкретные компании и мало чем отличались от легитимных", – комментирует Роман Деденок, антиспам-эксперт "Лаборатории Касперского".Отмечается, что злоумышленники все тщательнее готовят массовые спам-атаки. Обычно такие письма довольно примитивны и не отличаются разнообразием, однако в последнее время в массовых рассылках стали прослеживаться приемы, характерные для целевых атак."В частности, атакующие рассылают письма от имени существующих компаний, копируют стиль письма и подпись отправителя. Единственное, что выдает злоумышленников, – это странные адреса отправки", – говорят специалисты.Объединяет эти письма и то, что они не похожи на автоматически сгенерированные. Заголовки писем также имеют одну и ту же структуру. Кроме того, сообщения приходят с ограниченного набора IP-адресов. Это означает, что они являются частью одной большой вредоносной почтовой кампании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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