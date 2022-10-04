https://sputnik-georgia.ru/20221004/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-4-oktyabrya-271012509.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 4 октября

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 4 октября

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 04.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 4 октября, сообщили в компании "Теласи". В частности, в районе в Сабуртало в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Пекина (частично), пр. Важа Пшавела (частично), II квартала Важа Пшавела, ул. Цагери, Сестер Ишхнели, Гурама Панджикидзе, Ташкентской, Костава, Канделаки, Шартава, Ониашвили, Будапештской, Цагарели, Иосебидзе, Гагарина, Нуцубидзе, Дуду Дадиани, Гуриели и Гамрекели.С 11:00 до 18:00 часов – пр. Важа Пшавела (частично), VI квартала Важа Пшавела (частично) и ул. Петре Кавтарадзе.В Исани света с 11:00 до 18:00 часов не будет у населения поселка Метростроя, поселка Навтлуги (частично), поселка Вазисубани (частично), ул. Шандора Петеф и Давида Кватчантирадзе.В районах Мтацминда и Крцаниси ограничения в сети будут с 10:00 до 18:00 часов на ул. Крцанисской. С 11:00 до 16:00 – сел Дидеба, Самадло (частично), Коджори, Кикети и Бетания (частично).В Чугурети в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Абашской, Агара, Абхазии, Гивишвили, Гоги Зазишвили, Лайлаши, Ланчхутской, Ташири, Хонской, Девяти братьев Херхеулидзе, Зураба Квливидзе, Гоциридзе и Бочоридзе.С 10:00 до 12:00 часов – поселка Рехи, Фруктово-саженцевого хозяйства, ул. Худадова, Хачатуряна, Рехи, Мариам Дадиани-Анчабадзе, Тамуны Долидзе, Тины Энукидзе и Ахали Рехи.В Надзаладеви сбой в подаче электричества с 10:00 до 18:00 часов ожидает жителей Эки Бежанишвили, Зестафонской, Вахтанга Нинуа, Чичико Бенделиани, Цотне Дадиани, Чкондидели и Серги Чилая.В Самгори – с 10:00 до 16:00 часов на ул. Киндзмараули и Верхней металлургической.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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