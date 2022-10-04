https://sputnik-georgia.ru/20221004/samyy-opasnyy-igrok--ayaks-zadeystvuet-protiv-kvaratskheliya-vsyu-liniyu-zaschity-271015185.html

"Самый опасный игрок" – "Аякс" задействует против Кварацхелия всю линию защиты

"Самый опасный игрок" – "Аякс" задействует против Кварацхелия всю линию защиты

"Наполи" в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА в гостях сыграет с голландским "Аяксом" 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия очень силен, и в матче с "Аяксом" против него будет задействована командная защита, заявил тренер голландцев Альфред Шредер на пресс-конференции.Клуб Хвичи Кварахелия "Наполи" в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА в гостях сыграет с голландским "Аяксом". Поле двух матчей у подопечных Лучано Спаллетти шесть очков и они возглавляют группу. У "Аякса" одна победа.По словам тренера "Аякса", сегодня итальянский клуб демонстрирует командную игру высокого уровня и прекрасно обороняется."Наполи" сегодня демонстрирует изумительный командный футбол – много комбинирует, здорово прессингует. Так что нам надо уверенно играть с мячом. У соперника есть и слабые стороны, но их немного. Не зря эта команда не потерпела в сезоне пока ни одного поражения", – сказал Шредер.Матч между "Наполи" и "Аяксом" начнется в 23:00 по тбилисскому времени.Что касается Хвичи Кварацхелия, то пока в Лиге чемпионов он не забивал. Атакующий полузащитник "Наполи" и сборной Грузии отличился ассистом и заработал для команды 11-метровый.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, уефа