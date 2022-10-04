https://sputnik-georgia.ru/20221004/samyy-opasnyy-igrok--ayaks-zadeystvuet-protiv-kvaratskheliya-vsyu-liniyu-zaschity-271015185.html
"Самый опасный игрок" – "Аякс" задействует против Кварацхелия всю линию защиты
"Самый опасный игрок" – "Аякс" задействует против Кварацхелия всю линию защиты
"Наполи" в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА в гостях сыграет с голландским "Аяксом" 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T12:41+0400
2022-10-04T12:41+0400
2022-10-04T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия очень силен, и в матче с "Аяксом" против него будет задействована командная защита, заявил тренер голландцев Альфред Шредер на пресс-конференции.Клуб Хвичи Кварахелия "Наполи" в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА в гостях сыграет с голландским "Аяксом". Поле двух матчей у подопечных Лучано Спаллетти шесть очков и они возглавляют группу. У "Аякса" одна победа.По словам тренера "Аякса", сегодня итальянский клуб демонстрирует командную игру высокого уровня и прекрасно обороняется."Наполи" сегодня демонстрирует изумительный командный футбол – много комбинирует, здорово прессингует. Так что нам надо уверенно играть с мячом. У соперника есть и слабые стороны, но их немного. Не зря эта команда не потерпела в сезоне пока ни одного поражения", – сказал Шредер.Матч между "Наполи" и "Аяксом" начнется в 23:00 по тбилисскому времени.Что касается Хвичи Кварацхелия, то пока в Лиге чемпионов он не забивал. Атакующий полузащитник "Наполи" и сборной Грузии отличился ассистом и заработал для команды 11-метровый.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, уефа
спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, уефа
"Самый опасный игрок" – "Аякс" задействует против Кварацхелия всю линию защиты
"Наполи" в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА в гостях сыграет с голландским "Аяксом"
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия очень силен, и в матче с "Аяксом" против него будет задействована командная защита, заявил тренер голландцев Альфред Шредер на пресс-конференции.
Клуб Хвичи Кварахелия "Наполи" в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА в гостях сыграет с голландским "Аяксом". Поле двух матчей у подопечных Лучано Спаллетти шесть очков и они возглавляют группу. У "Аякса" одна победа.
"Является ли Кварацхелия самым опасным игроком "Наполи"? Да, он очень силен, он хорошо играет на левом фланге. Но мы не определим его персонального опекуна. Мы должны остановить его не персонально, а командой", – сказал Шредер.
По словам тренера "Аякса", сегодня итальянский клуб демонстрирует командную игру высокого уровня и прекрасно обороняется.
"Наполи" сегодня демонстрирует изумительный командный футбол – много комбинирует, здорово прессингует. Так что нам надо уверенно играть с мячом. У соперника есть и слабые стороны, но их немного. Не зря эта команда не потерпела в сезоне пока ни одного поражения", – сказал Шредер.
Матч между "Наполи" и "Аяксом" начнется в 23:00 по тбилисскому времени.
Что касается Хвичи Кварацхелия, то пока в Лиге чемпионов он не забивал. Атакующий полузащитник "Наполи" и сборной Грузии отличился ассистом и заработал для команды 11-метровый.