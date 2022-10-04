https://sputnik-georgia.ru/20221004/shota-arveladze-sdelal-pervyy-kommentariy-posle-ukhoda-iz-khall-siti-271016924.html
Шота Арвеладзе сделал первый комментарий после ухода из "Халл Сити"
Шота Арвеладзе сделал первый комментарий после ухода из "Халл Сити"
После 11 туров "Халл" набрал 11 очков и занимает 20 место в Championship из 24 команд 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T14:11+0400
2022-10-04T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Уже бвший главный тренер английского "Халл Сити" Шота Арвеладзе прервал молчание и сделал первый комментарий после ухода из клуба, проанализировав восемь месяцев работы во втором по значимости дивизионе Английской премьер-лиги (Championship).По его словам, работа в Championship была его давней мечтой, и "Халл" помог ее осуществить."Работа и жизнь на острове, который для любого тренера и игрока похожи на путешествие в страну чудес, доставляет мне счастье, и я рад, что "Халл Сити" дал мне возможность осуществить одно из моих главных мечтаний", – написал Арвеладзе.По словам Арвеладзе, когда восемь месяцев назад он пришел в "Халл Сити", то ждал другого результата, которого так и не удалось достичь.Грузинский тренер поблагодарил руководство клуба и игроков, с которыми работал в этот период, а также болельщиков "тигров".После 11 туров "Халл" набрал 11 очков и занимает 20 место в Championship из 24 команд.Шота Арвеладзе тренировал "Халл Сити" с января 2022 года. Ранее грузинский тренер работал в "Маккаби" (Тель-Авив) и узбекском "Пахтиакоре".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, шота арвеладзе, тель-авив
Шота Арвеладзе сделал первый комментарий после ухода из "Халл Сити"
14:11 04.10.2022 (обновлено: 15:04 04.10.2022)
После 11 туров "Халл" набрал 11 очков и занимает 20 место в Championship из 24 команд
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Уже бвший главный тренер английского "Халл Сити" Шота Арвеладзе прервал молчание и сделал первый комментарий после ухода из клуба, проанализировав восемь месяцев работы во втором по значимости дивизионе Английской премьер-лиги (Championship).
"Есть вопросы, которые со временем требуют правильного подхода. В итоге наши позиции разошлись друг с другом по ряду вопросов, что и стало основанием для принятия этого решения. Однако я надеюсь, что "Халл Сити" станет успешным клубом", – написал Арвеладзе в социальной сети.
По его словам, работа в Championship была его давней мечтой, и "Халл" помог ее осуществить.
"Работа и жизнь на острове, который для любого тренера и игрока похожи на путешествие в страну чудес, доставляет мне счастье, и я рад, что "Халл Сити" дал мне возможность осуществить одно из моих главных мечтаний", – написал Арвеладзе.
По словам Арвеладзе, когда восемь месяцев назад он пришел в "Халл Сити", то ждал другого результата, которого так и не удалось достичь.
Грузинский тренер поблагодарил руководство клуба и игроков, с которыми работал в этот период, а также болельщиков "тигров".
После 11 туров "Халл" набрал 11 очков и занимает 20 место в Championship из 24 команд.
Шота Арвеладзе тренировал "Халл Сити" с января 2022 года. Ранее грузинский тренер работал в "Маккаби" (Тель-Авив) и узбекском "Пахтиакоре".