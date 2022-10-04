Совфед ратифицировал договоры о вхождении в состав России четырех регионов

границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России; границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России;

до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы; до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы;

в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти; в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти;

российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России; российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России;

нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России; нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России;

официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов; официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;