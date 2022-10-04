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Совфед ратифицировал договоры о вхождении в состав России четырех регионов
Совфед ратифицировал договоры о вхождении в состав России четырех регионов
Договоры вступают в силу в день ратификации 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Совет Федерации Федерального Собрания РФ ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав России.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Накануне документы ратифицировала Госдума.Согласно документам:Договоры вступают в силу в день ратификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, новости, владимир путин, совет федерации рф, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, владимир путин, совет федерации рф, обострение ситуации вокруг украины 2022

Совфед ратифицировал договоры о вхождении в состав России четырех регионов

12:21 04.10.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Договоры вступают в силу в день ратификации
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Совет Федерации Федерального Собрания РФ ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав России.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Накануне документы ратифицировала Госдума.
Согласно документам:
границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России;
до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы;
в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти;
российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России;
нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России;
официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;
правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик, правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.
Договоры вступают в силу в день ратификации.
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