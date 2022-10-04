https://sputnik-georgia.ru/20221004/takogo-ne-bylo-za-poslednie-30-let---elisashvili-otsenil-deystviya-gruzinskoy-oppozitsii-271029940.html

"Такого не было за последние 30 лет" - Элисашвили оценил действия грузинской оппозиции

"Такого не было за последние 30 лет" - Элисашвили оценил действия грузинской оппозиции

Оппозиционный парламентарий объяснил, почему не бойкотирует работу правящей партии над условиями ЕС 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T19:22+0400

2022-10-04T19:22+0400

2022-10-04T20:58+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Оппозиция в Грузии вырублена и забита, как никогда за последние 30 лет, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Об этом Элисашвили заявил, комментируя недовольство соратников тем, что он участвует в рабочей группе с правящей партией, в то время как часть оппозиции отказалась от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей. Оппозиционеры работали в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.По словам оппозиционера, он злится из-за того, что приходится объяснять это."Такие несерьезные, хаотичные и глупые мысли, которые есть у некоторых оппозиционеров, вредят всему, и поэтому оппозиция там, где она есть. Эти заявления не только глупые, но и вредные. Почему вы упрекаете нас в том, что мы работаем? Мы следуем указаниям и инструкциям Еврокомиссии", – отметил он.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, алеко элисашвили, грузинская мечта, грузия, еврокомиссия