https://sputnik-georgia.ru/20221004/takogo-ne-bylo-za-poslednie-30-let---elisashvili-otsenil-deystviya-gruzinskoy-oppozitsii-271029940.html
"Такого не было за последние 30 лет" - Элисашвили оценил действия грузинской оппозиции
"Такого не было за последние 30 лет" - Элисашвили оценил действия грузинской оппозиции
Оппозиционный парламентарий объяснил, почему не бойкотирует работу правящей партии над условиями ЕС 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T19:22+0400
2022-10-04T19:22+0400
2022-10-04T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Оппозиция в Грузии вырублена и забита, как никогда за последние 30 лет, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Об этом Элисашвили заявил, комментируя недовольство соратников тем, что он участвует в рабочей группе с правящей партией, в то время как часть оппозиции отказалась от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей. Оппозиционеры работали в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.По словам оппозиционера, он злится из-за того, что приходится объяснять это."Такие несерьезные, хаотичные и глупые мысли, которые есть у некоторых оппозиционеров, вредят всему, и поэтому оппозиция там, где она есть. Эти заявления не только глупые, но и вредные. Почему вы упрекаете нас в том, что мы работаем? Мы следуем указаниям и инструкциям Еврокомиссии", – отметил он.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, алеко элисашвили, грузинская мечта, грузия, еврокомиссия
"Такого не было за последние 30 лет" - Элисашвили оценил действия грузинской оппозиции
19:22 04.10.2022 (обновлено: 20:58 04.10.2022)
Оппозиционный парламентарий объяснил, почему не бойкотирует работу правящей партии над условиями ЕС
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Оппозиция в Грузии вырублена и забита, как никогда за последние 30 лет, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
Об этом Элисашвили заявил, комментируя недовольство соратников тем, что он участвует в рабочей группе с правящей партией, в то время как часть оппозиции отказалась от работы над 12 условиями Евросоюза по плану властей. Оппозиционеры работали в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.
"Я даже не помню, когда за последние 30 лет оппозиция была такой вырубленной и забитой… Некоторые оппозиционеры говорят, почему вы сидите вместе с "Грузинской мечтой" и работаете. Я сижу не потому, что рад видеть депутатов "Грузинской мечты", а потому что хочу, чтобы Грузия стала членом ЕС, и работаю ради этого", - заявил Элисашвили.
По словам оппозиционера, он злится из-за того, что приходится объяснять это.
"Такие несерьезные, хаотичные и глупые мысли, которые есть у некоторых оппозиционеров, вредят всему, и поэтому оппозиция там, где она есть. Эти заявления не только глупые, но и вредные. Почему вы упрекаете нас в том, что мы работаем? Мы следуем указаниям и инструкциям Еврокомиссии", – отметил он.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.