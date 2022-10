https://sputnik-georgia.ru/20221004/v-gruzii-proydet-assambleya-now-271030232.html

В Грузии пройдет Ассамблея NOW

В этом году Ассамблея посвящается таинственной теме - способности человека любить 04.10.2022

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Известные ученые и ведущие представители медиа, культуры и бизнеса выступят на Ассамблее NOW, которая пройдет в городе Мцхета с 10 по 14 октября, сообщатся на сайте мероприятия.Ассамблея NOW - это cобрание людей, тем, идей, решений и открытий, наиболее важных для современности и направленных на выход из цивилизационного тупика. Впервые ее провели в 2019 году в Дельфах (Греция) при участии 150 выдающихся ученых и деятелей культуры из 25 стран.Среди спикеров этого года - квантовый физик Гия Двали, писатель и мыслитель Гурам Одишария, кинорежиссер Георгий Овашвили, создатель гуманистической педагогики психолог Шалва Амонашвили, легендарный ученый-этолог Ясон Бадридзе, основатель и руководитель Театра движения Каха Бакурадзе и многие другие.​В программе Анссамблеи лекции, презентации, выставки, представления, шоу-доклады, эксперименты и киновечера. На Ассамблеи пройдет и церемония вручения премии "NOW: Способность к Любви" в области науки, искусства, социальной практики и личного жизненного пути.​​Ассамблея 2022 проводится в партнерстве с мэрией города Мцхета. Инициатор проведения Ассамблеи - созданное в 2008 году антропологами русского происхождения Александром и Николь Гратовски "Посольство Дельфинов"."Посольство Дельфинов" — "междисциплинарный центр, рассматривающий современную эпоху не с антропоцентристской позиции "покорителя природы" и ее "венца", а с точки зрения планеты как единого, живого и разумного организма и, как частный случай, — с позиции дельфинов и китов". "Посольство" — это одновременно исследовательский, консалтинговый, продюсерский и культурный центр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

