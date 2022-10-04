https://sputnik-georgia.ru/20221004/vpervye-posle-skandala-na-oskare-zimoy-vykhodit-film-s-uillom-smitom-v-glavnoy-roli-271027446.html
Впервые после скандала на "Оскаре": зимой выходит фильм с Уиллом Смитом в главной роли
Впервые после скандала на "Оскаре": зимой выходит фильм с Уиллом Смитом в главной роли
Картина станет первой премьерой для актера после инцидента на церемонии вручения премии "Оскар" 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T18:39+0400
2022-10-04T18:39+0400
2022-10-04T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. На большие экраны выходит фильм "Освобождение" ("Emancipation") режиссера Антуана Фукуа с актером Уиллом Смитом в главной роли.Зрители увидят картину 9 декабря на Apple TV+, сообщается на сайте стриминга. Сервис показал и тизер картины. У кинопроекта также будет кинотеатральный релиз. В прокат в США он выйдет 2 декабря.К слову, картина станет первой премьерой для актера после инцидента на церемонии вручения премии "Оскар", пишет The New York Times.По сюжету, после того как раба по имени Питер избили кнутом почти до смерти, он сбегает с плантации в Луизиане, перехитрив хладнокровных охотников, и пробирается на север, где вступает в армию Союза. Фильм основан на реальной истории беглого раба по имени Гордон. Фотографии его голой спины, сильно побитой плетьми надсмотрщика, были опубликованы по всему миру в 1863 году, что дало движению аболиционистов доказательство жестокости американского рабства.Уилл Смит оказался в центре скандала на прошлой церемонии "Оскар": тогда он вышел на сцену и влепил пощечину ведущему Крису Року за неуместную шутку о своей супруге. Позже, получая награду, он извинился перед гостями за свой поступок. После этого киноакадемия США на 10 лет запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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уилл смит, новости, в мире, сша, культура, шоу-бизнес
уилл смит, новости, в мире, сша, культура, шоу-бизнес
Впервые после скандала на "Оскаре": зимой выходит фильм с Уиллом Смитом в главной роли
Картина станет первой премьерой для актера после инцидента на церемонии вручения премии "Оскар"
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. На большие экраны выходит фильм "Освобождение" ("Emancipation") режиссера Антуана Фукуа с актером Уиллом Смитом в главной роли.
Зрители увидят картину 9 декабря на Apple TV+, сообщается на сайте стриминга. Сервис показал и тизер картины. У кинопроекта также будет кинотеатральный релиз. В прокат в США он выйдет 2 декабря.
К слову, картина станет первой премьерой для актера после инцидента на церемонии вручения премии "Оскар", пишет
The New York Times.
По сюжету, после того как раба по имени Питер избили кнутом почти до смерти, он сбегает с плантации в Луизиане, перехитрив хладнокровных охотников, и пробирается на север, где вступает в армию Союза.
Фильм основан на реальной истории беглого раба по имени Гордон. Фотографии его голой спины, сильно побитой плетьми надсмотрщика, были опубликованы по всему миру в 1863 году, что дало движению аболиционистов доказательство жестокости американского рабства.
Уилл Смит оказался в центре скандала на прошлой церемонии "Оскар": тогда он вышел на сцену и влепил пощечину ведущему Крису Року за неуместную шутку о своей супруге. Позже, получая награду, он извинился перед гостями за свой поступок. После этого киноакадемия США на 10 лет запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях.