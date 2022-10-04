https://sputnik-georgia.ru/20221004/zabytye-stranitsy-istorii-tsvetnye-revolyutsii-i-yubiley-sssr-glavnye-temy-evraziyadoc-271011243.html
Забытые страницы истории, цветные революции и юбилей СССР: главные темы Евразия.DOC
Забытые страницы истории, цветные революции и юбилей СССР: главные темы Евразия.DOC
В седьмой раз в Смоленске и Минске пройдет фестиваль документального кино стран СНГ Евразия.DOC. Его мейнстримовые темы за прошедший период уже определены и... 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T09:42+0400
2022-10-04T09:42+0400
2022-10-04T09:42+0400
мультимедиа
видео
фестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/04/271011074_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9732e4e766fb7cf449a1eef5fd6c1e99.jpg
Исполнительный директор фестиваля документального кино стран СНГ Евразия.DOC, глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в интервью "Sputnik на русском" рассказал о главных темах, целях и задачах кинофестиваля. Мероприятие пройдет с 3 по 7 октября 2022 года в Минске и Смоленске. Фестиваль уже стал рекордным по количеству участников - в оргкомитет поступили 215 заявок из 12 стран.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/04/271011074_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b547edb37edc65a8140236bb9dab6881.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, фестиваль, видео
мультимедиа, видео, фестиваль, видео
Забытые страницы истории, цветные революции и юбилей СССР: главные темы Евразия.DOC
В седьмой раз в Смоленске и Минске пройдет фестиваль документального кино стран СНГ Евразия.DOC. Его мейнстримовые темы за прошедший период уже определены и меняются только в силу чрезвычайных обстоятельств
Исполнительный директор фестиваля документального кино стран СНГ Евразия.DOC, глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в интервью "Sputnik на русском" рассказал о главных темах, целях и задачах кинофестиваля.
Мероприятие пройдет с 3 по 7 октября 2022 года в Минске и Смоленске. Фестиваль уже стал рекордным по количеству участников - в оргкомитет поступили 215 заявок из 12 стран.