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Забытые страницы истории, цветные революции и юбилей СССР: главные темы Евразия.DOC

Забытые страницы истории, цветные революции и юбилей СССР: главные темы Евразия.DOC

В седьмой раз в Смоленске и Минске пройдет фестиваль документального кино стран СНГ Евразия.DOC. Его мейнстримовые темы за прошедший период уже определены и... 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T09:42+0400

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Исполнительный директор фестиваля документального кино стран СНГ Евразия.DOC, глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в интервью "Sputnik на русском" рассказал о главных темах, целях и задачах кинофестиваля. Мероприятие пройдет с 3 по 7 октября 2022 года в Минске и Смоленске. Фестиваль уже стал рекордным по количеству участников - в оргкомитет поступили 215 заявок из 12 стран.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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