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https://sputnik-georgia.ru/20221004/zakon-o-deoligarkhizatsii-v-gruzii-ne-budet-prinyat-bez-konsensusa--kobakhidze-271025359.html
Закон о деолигархизации в Грузии не будет принят без консенсуса – Кобахидзе
Закон о деолигархизации в Грузии не будет принят без консенсуса – Кобахидзе
Власти и оппозиция не могут достичь согласия по законопроекту о деолигархизации 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T16:16+0400
2022-10-04T16:16+0400
политика
новости
грузия
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
карл харцель
украина
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" откажется от принятия законопроекта о деолигархизации в случае, если по этому вопросу не будет достигнут консенсус с оппозицией, заявил председатель правящей силы Ираклий Кобахидзе.Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее часть оппозиционных партий, в том числе и крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", отказалась работать над условиями ЕС по плану властей и запустила альтернативный процесс.Кобахидзе также напомнил, что бывший посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель ранее заявил, что этот закон не нужен."Если Евросоюз и оппозиция считают, что нам не нужен этот закон, то мы его не примем", - отметил Кобахидзе.По его словам, оппозиции против принятия закона по одной простой причине – они увидели, что закон не коснется основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, а вместо этого затронет их представителей. Принятие закон их не устраивает, отметил Кобахидзе."Вчера они говорили о том, что разработают такой закон, который будет приспособлен к Иванишвили. Они сказали это открыто и публично. Они элементарно не разбираются в сути принципов правового государства. Одним из главных принципов во время принятия закона является то, что он не может быть приспособлен к какой-то личности", - отметил Кобахидзе.Реакция оппозиции "Грузинская мечта" не примет закон, который будет способствовать развитию страны, считает, в свою очередь, лидер оппозиционной партии "Нацдвижение" Ника Мелия."Они, в том числе в парламенте, примут все законопроекты, которые сочтут нужными", - заявил Мелия.Он убежден, что работа в парламенте над законопроектом о деолигархизации не повлияет на ситуацию в странеСогласно украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, является монополистом в конкретной экономической деятельности.Грузинская оппозиция и представители власти Украины называют единственным олигархом в Грузии Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года.Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. Более того, они говорят, что в случае принятия такого же закона о деолигархизации, как на Украине, под его действие подпадут представители самой оппозиции.В том числе лидер партии "Лело для Грузии", основатель TBC Банка Мамука Хазарадзе и один из самых богатых политиков Грузии, лидер партии "Прогресс и справедливость" Каха Окриашвили, а также бывший министр обороны Грузии, а ныне владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, новости, грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, карл харцель, украина, грузинская мечта
политика, новости, грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, карл харцель, украина, грузинская мечта

Закон о деолигархизации в Грузии не будет принят без консенсуса – Кобахидзе

16:16 04.10.2022
© photo: Georgian Dream / FBირაკლი კობახიძე
ირაკლი კობახიძე - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2022
© photo: Georgian Dream / FB
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Власти и оппозиция не могут достичь согласия по законопроекту о деолигархизации
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" откажется от принятия законопроекта о деолигархизации в случае, если по этому вопросу не будет достигнут консенсус с оппозицией, заявил председатель правящей силы Ираклий Кобахидзе.
Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее часть оппозиционных партий, в том числе и крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", отказалась работать над условиями ЕС по плану властей и запустила альтернативный процесс.

"Мы взяли украинский закон, который всем понравился, и предлагаем оппозиции. Если они захотят принять в этом участие, то мы готовы принять закон, если нет – то мы его не примем. Если вокруг принятия закона не будет консенсуса, то мы и не примем закон", - заявил Кобахидзе журналистам.

Кобахидзе также напомнил, что бывший посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель ранее заявил, что этот закон не нужен.
"Если Евросоюз и оппозиция считают, что нам не нужен этот закон, то мы его не примем", - отметил Кобахидзе.
По его словам, оппозиции против принятия закона по одной простой причине – они увидели, что закон не коснется основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, а вместо этого затронет их представителей. Принятие закон их не устраивает, отметил Кобахидзе.
"Вчера они говорили о том, что разработают такой закон, который будет приспособлен к Иванишвили. Они сказали это открыто и публично. Они элементарно не разбираются в сути принципов правового государства. Одним из главных принципов во время принятия закона является то, что он не может быть приспособлен к какой-то личности", - отметил Кобахидзе.

Реакция оппозиции

"Грузинская мечта" не примет закон, который будет способствовать развитию страны, считает, в свою очередь, лидер оппозиционной партии "Нацдвижение" Ника Мелия.
"Они, в том числе в парламенте, примут все законопроекты, которые сочтут нужными", - заявил Мелия.
Он убежден, что работа в парламенте над законопроектом о деолигархизации не повлияет на ситуацию в стране
"Демократическая законотворческая жизнь исключена в парламенте, где Иванишвили (миллиардер Бидзина Иванишвили - создатель правящей партии, который ушел из политики в начале 2021 года) держит депутатов в рабском подчинении… Исходя из этого, в ближайшем будущем оппозиции безусловно придется принять решения по разным направлениям", - отметил Мелия.
Согласно украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, является монополистом в конкретной экономической деятельности.
Грузинская оппозиция и представители власти Украины называют единственным олигархом в Грузии Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года.
Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. Более того, они говорят, что в случае принятия такого же закона о деолигархизации, как на Украине, под его действие подпадут представители самой оппозиции.
В том числе лидер партии "Лело для Грузии", основатель TBC Банка Мамука Хазарадзе и один из самых богатых политиков Грузии, лидер партии "Прогресс и справедливость" Каха Окриашвили, а также бывший министр обороны Грузии, а ныне владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили.
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