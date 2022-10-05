https://sputnik-georgia.ru/20221005/apellyatsionnyy-sud-ostavil-v-sile-prigovor-po-delu-eks-ministra-yustitsii-zuraba-adeishvili-271046894.html
Апелляционный суд оставил в силе приговор по делу экс-министра юстиции Зураба Адеишвили
Апелляционный суд оставил в силе приговор по делу экс-министра юстиции Зураба Адеишвили
Тбилисский городской суд вынес приговор по делу о пытках заключенных в июле 2021 года 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T12:00+0400
2022-10-05T12:00+0400
2022-10-05T12:00+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому самый влиятельный министр при власти "Национального движения" в Грузии Зураб Адеишвили заочно приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы.Тбилисский городской суд вынес приговор по делу о пытках заключенных в июле 2021 года. Адеишвили признан виновным в злоупотреблении служебным положением с целью получения выгоды, а также в организации нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, в фальсификации улик и давлении на свидетеля."Для маскировки системного преступления, которое заключалось в пытках заключенных, начальник тюрьмы Давид Чакуа и Зураб Адеишвили организовали пытки заключенных и путем фальсификации улик попытались обвинить в случившемся своего на тот момент оппонента – "Грузинскую мечту", – заявил прокурор дела Георгий Муджири.Обвинению удалось доказать, что после того, как в начале сентября 2012 года Адеишвили стало известно, что сотрудник департамента по исполнению наказаний Владимир Бедукадзе вывез за границу кадры нечеловеческого обращения с заключенными, чтобы показать их европейским правозащитным организациям и СМИ, он разработал схему, по которой сотрудники тюрьмы должны были избивать заключенных и записывать это на видео с тем, чтобы затем заявить, что съемки велись по заданию партии "Грузинская мечта".По делу обвиняемым проходил также начальник глданской тюрьмы Давид Чакуа, который получил четыре с половиной года. Данное решение также осталось в силе.Для Адеишвили, который фигурирует в нескольких уголовных делах, это четвертый срок, к которому он приговорен в Грузии.Дело о пытках заключенныхМВД Грузии 19 сентября 2012 года, за десять дней до парламентских выборов, объявило о вскрытии фактов вопиюще жестокого обращения с заключенными в расположенной в Тбилиси глданской тюрьме №8. Ведомство обнародовало видеокадры жестокого обращения с заключенными, оговорившись, что существуют другие видеоматериалы, которые было сочтено нецелесообразным демонстрировать общественности. Однако в тот же вечер оппозиционные телеканалы дополнительно выпустили в эфир ужасающие кадры насилия над заключенными, заявив, что получили их от бывшего сотрудника тюрьмы Бедукадзе.Видеокадры пыток, избиений и изнасилований заключенных всколыхнули Грузию. В стране начались акции протеста с требованием защиты прав человека и наказания всех ответственных за жестокое обращение с заключенными. В отставку подали министры пробации и исполнения наказаний, внутренних дел, был арестован ряд сотрудников пенитенциарной системы.По мнению наблюдателей, "тюремный скандал" сыграл решающую роль в исходе парламентских выборов, победу на которых одержала оппозиционная коалиция "Грузинская мечта", а бывшая правящая партия "Национальное движение" перешла в оппозицию.После смены власти в Грузии был возбужден ряд уголовных дел в отношении бывших госчиновников, многие из которых до сих пор отбывают тюремные сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, зураб адеишвили, давид чакуа, михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, зураб адеишвили, давид чакуа, михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта, тбилисский городской суд
Апелляционный суд оставил в силе приговор по делу экс-министра юстиции Зураба Адеишвили
Тбилисский городской суд вынес приговор по делу о пытках заключенных в июле 2021 года
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому самый влиятельный министр при власти "Национального движения" в Грузии Зураб Адеишвили заочно приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы.
Тбилисский городской суд вынес приговор по делу о пытках заключенных в июле 2021 года. Адеишвили признан виновным в злоупотреблении служебным положением с целью получения выгоды, а также в организации нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, в фальсификации улик и давлении на свидетеля.
Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.
"Для маскировки системного преступления, которое заключалось в пытках заключенных, начальник тюрьмы Давид Чакуа и Зураб Адеишвили организовали пытки заключенных и путем фальсификации улик попытались обвинить в случившемся своего на тот момент оппонента – "Грузинскую мечту", – заявил
прокурор дела Георгий Муджири.
Обвинению удалось доказать, что после того, как в начале сентября 2012 года Адеишвили стало известно, что сотрудник департамента по исполнению наказаний Владимир Бедукадзе вывез за границу кадры нечеловеческого обращения с заключенными, чтобы показать их европейским правозащитным организациям и СМИ, он разработал схему, по которой сотрудники тюрьмы должны были избивать заключенных и записывать это на видео с тем, чтобы затем заявить, что съемки велись по заданию партии "Грузинская мечта".
По делу обвиняемым проходил также начальник глданской тюрьмы Давид Чакуа, который получил четыре с половиной года. Данное решение также осталось в силе.
Для Адеишвили, который фигурирует в нескольких уголовных делах, это четвертый срок, к которому он приговорен в Грузии.
Дело о пытках заключенных
МВД Грузии 19 сентября 2012 года, за десять дней до парламентских выборов, объявило о вскрытии фактов вопиюще жестокого обращения с заключенными в расположенной в Тбилиси глданской тюрьме №8.
По данным следствия, группа сотрудников тюрьмы "нечеловечески обращалась с заключенными и снимала это на видео". Следственные органы тогда заявили, что это было организовано оппонентами правящей партии, чтобы опорочить ее в глазах избирателей перед выборами.
Ведомство обнародовало видеокадры жестокого обращения с заключенными, оговорившись, что существуют другие видеоматериалы, которые было сочтено нецелесообразным демонстрировать общественности. Однако в тот же вечер оппозиционные телеканалы дополнительно выпустили в эфир ужасающие кадры насилия над заключенными, заявив, что получили их от бывшего сотрудника тюрьмы Бедукадзе.
Видеокадры пыток, избиений и изнасилований заключенных всколыхнули Грузию. В стране начались акции протеста с требованием защиты прав человека и наказания всех ответственных за жестокое обращение с заключенными. В отставку подали министры пробации и исполнения наказаний, внутренних дел, был арестован ряд сотрудников пенитенциарной системы.
По мнению наблюдателей, "тюремный скандал" сыграл решающую роль в исходе парламентских выборов, победу на которых одержала оппозиционная коалиция "Грузинская мечта", а бывшая правящая партия "Национальное движение" перешла в оппозицию.
После смены власти в Грузии был возбужден ряд уголовных дел в отношении бывших госчиновников, многие из которых до сих пор отбывают тюремные сроки.