https://sputnik-georgia.ru/20221005/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-271039391.html

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 126,2% к ВВП за последние четыре квартала 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T07:01+0400

2022-10-05T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 июня 2022 года имеет отрицательное значение и составляет 26,8 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал показатель ухудшился на 326,5 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 126,2% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 12,2 миллиарда долларов, что на 596,7 миллиона долларов больше показателя на конец первого квартала 2022 года.Общие обязательства на отчетную дату составили 39 миллиардов долларов. Обязательства выросли на 923,2 миллиона долларов по сравнению с первым кварталом 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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