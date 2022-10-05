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Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 126,2% к ВВП за последние четыре квартала 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T07:01+0400
2022-10-05T07:01+0400
2022-10-05T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 июня 2022 года имеет отрицательное значение и составляет 26,8 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал показатель ухудшился на 326,5 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 126,2% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 12,2 миллиарда долларов, что на 596,7 миллиона долларов больше показателя на конец первого квартала 2022 года.Общие обязательства на отчетную дату составили 39 миллиардов долларов. Обязательства выросли на 923,2 миллиона долларов по сравнению с первым кварталом 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 126,2% к ВВП за последние четыре квартала
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 июня 2022 года имеет отрицательное значение и составляет 26,8 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За второй квартал показатель ухудшился на 326,5 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 126,2% к ВВП за последние четыре квартала.
Общие международные активы составляют 12,2 миллиарда долларов, что на 596,7 миллиона долларов больше показателя на конец первого квартала 2022 года.
Общие обязательства на отчетную дату составили 39 миллиардов долларов. Обязательства выросли на 923,2 миллиона долларов по сравнению с первым кварталом 2022 года.