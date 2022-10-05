https://sputnik-georgia.ru/20221005/chkhenkeli-pozdravil-pedagogov-gruzii-s-professionalnym-dnem-271045337.html

Чхенкели поздравил педагогов Грузии с профессиональным днем

Чхенкели поздравил педагогов Грузии с профессиональным днем

Глава Минобразования поблагодарил педагогов за их труд и пожелал им успехов и продвижения 05.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил педагогов страны с профессиональным днем, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Всемирный день учителя отмечается под эгидой ЮНЕСКО с 1994 года в более чем ста странах мира. Главная цель этого дня – поддержать профессию учителя и оценить их труд.По его словам, данная профессия с давних времен является одной из самых ценных и ответственных, выполняющей решающую роль для обеспечения лучшего будущего страны.Как отметил Чхенкели, именно благодаря труду учителей сегодня есть молодежь, представляющая Грузию на международной арене. Министр выразил уверенность, что с помощью профессионализма учителей у Грузии будут еще много образованных поколений, которые создадут основу для развития и продвижения страны."Я уверен, что обеспечением профразвития педагогов и осуществлением для них поддерживающих программ мы еще больше будем содействовать тому, что профессия учителя будет оценена и более престижна. Это подтверждает и то, что сегодня многие молодые ребята выражают желание стать учителем и внести свой вклад в дело воспитания и образования будущего поколения", – отметил Чхенкели.Чхенкели поблагодарил всех педагогов за их труд и пожелал им успехов и продвижения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил чхенкели, тбилиси, юнеско, минобразования грузии