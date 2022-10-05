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Дело об утечке финансов в крупнейшем университете Грузии раскрыто: подробности

Дело об утечке финансов в крупнейшем университете Грузии раскрыто: подробности

Бывший бухгалтер присвоил себе 165 тысяч лари, перечисляя деньги на свои банковские счета 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Бывший бухгалтер Тбилисского госудаственного университета и его сообщник задержаны по обвинению в присвоении крупной суммы и незаконном получении кредита, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.Следствие началось по результатам внутреннего аудита вуза. В результате проверки выяснилось, что бывший бухгалтер присвоил себе во время работы в ТГУ 165 тысяч лари (почти 60 тысяч долларов), перечисляя периодически деньги на свои банковские счета.Кроме того, расследование установило, что сообщник бывшего бухгалтера ввел в заблуждение TBC Bank, указав, что работал на разных позициях в университете, и получил незаконный кредит в размере 105 тысяч лари (порядка 37 тысяч долларов).Теперь обоим задержанным грозит от 7 до 11 лет лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд с целью избрания для них заключения в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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