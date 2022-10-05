https://sputnik-georgia.ru/20221005/dozhdalis-pervyy-gol-kvaratskheliya-v-lige-chempionov-i-oshelomitelnaya-pobeda-napoli-271044846.html
Дождались: первый гол Кварацхелия в Лиге чемпионов и ошеломительная победа "Наполи"
Дождались: первый гол Кварацхелия в Лиге чемпионов и ошеломительная победа "Наполи"
"Наполи" становится безоговорочным лидером группы с 9 очками 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T10:40+0400
2022-10-05T10:40+0400
2022-10-05T10:40+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия забил свой первый гол в групповом этапе Лиге чемпионов УЕФА в ворота амстердамского "Аякса".Для амстердамцев начало первого тайма не предвещало беды. Счет в матче третьего тура ЛЧ открыл "Аякс" – забил Мохаммед Кудус на 9-й минуте матча. После этого мячи летели лишь в одни ворота, дальше забивал только "Наполи".Гол Хвичи Кварацхелия в правый нижний угол на 63-й минуте сделал счет 1:5. Грузинский полузащитник отличился и ассистом. Он буквально посадил мяч на голову Ди Лоренцо.В конце матча Кварацхелия попросил о вынужденной замене, дало знать о себе столкновение с защитником "Аякса". Вместо него на поле вышел Элмаз.В составе неаполитанцев кроме Кварацхелия отличились Джакомо Распадори (дважды), Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньски и Джованни Симеоне.Общий счет игры 1:6. Ответный матч состоится в Неаполе 12 октября. "Наполи" становится безоговорочным лидером группы с 9 очками. На втором месте английский "Ливерпуль".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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неаполь, уефа, хвича кварацхелия, спорт, новости, футбол
неаполь, уефа, хвича кварацхелия, спорт, новости, футбол
Дождались: первый гол Кварацхелия в Лиге чемпионов и ошеломительная победа "Наполи"
"Наполи" становится безоговорочным лидером группы с 9 очками
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия забил свой первый гол в групповом этапе Лиге чемпионов УЕФА в ворота амстердамского "Аякса".
Для амстердамцев начало первого тайма не предвещало беды. Счет в матче третьего тура ЛЧ открыл "Аякс" – забил Мохаммед Кудус на 9-й минуте матча. После этого мячи летели лишь в одни ворота, дальше забивал только "Наполи".
Гол Хвичи Кварацхелия в правый нижний угол на 63-й минуте сделал счет 1:5. Грузинский полузащитник отличился и ассистом. Он буквально посадил мяч на голову Ди Лоренцо.
В конце матча Кварацхелия попросил о вынужденной замене, дало знать о себе столкновение с защитником "Аякса". Вместо него на поле вышел Элмаз.
В составе неаполитанцев кроме Кварацхелия отличились Джакомо Распадори (дважды), Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньски и Джованни Симеоне.
Общий счет игры 1:6. Ответный матч состоится в Неаполе 12 октября. "Наполи" становится безоговорочным лидером группы с 9 очками. На втором месте английский "Ливерпуль".