https://sputnik-georgia.ru/20221005/glava-rayonnoy-organizatsii-natsdvizheniya-zaderzhan-za-semeynoe-nasilie-271066917.html

Глава районной организации "Нацдвижения" задержан за семейное насилие

Глава районной организации "Нацдвижения" задержан за семейное насилие

В полицию обратилась сама супруга Горозия, которая обвинила в семейном насилии мужа и сына 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T18:31+0400

2022-10-05T18:31+0400

2022-10-05T18:31+0400

грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 5 окт - Sputnik. Глава мартвильской организации оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Горозия задержан за насилие над супругой, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, в полицию с жалобой обратилась сама супруга Горозия, которая обвинила в семейном насилии мужа и сына.МВД Грузии пока не делало официальных комментариев для СМИ. Заявление не делали и в оппозиционной партии.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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