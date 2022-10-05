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Глава районной организации "Нацдвижения" задержан за семейное насилие
Глава районной организации "Нацдвижения" задержан за семейное насилие
В полицию обратилась сама супруга Горозия, которая обвинила в семейном насилии мужа и сына 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T18:31+0400
2022-10-05T18:31+0400
2022-10-05T18:31+0400
грузия
происшествия
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ТБИЛИСИ, 5 окт - Sputnik. Глава мартвильской организации оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Горозия задержан за насилие над супругой, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, в полицию с жалобой обратилась сама супруга Горозия, которая обвинила в семейном насилии мужа и сына.МВД Грузии пока не делало официальных комментариев для СМИ. Заявление не делали и в оппозиционной партии.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Глава районной организации "Нацдвижения" задержан за семейное насилие
В полицию обратилась сама супруга Горозия, которая обвинила в семейном насилии мужа и сына
ТБИЛИСИ, 5 окт - Sputnik. Глава мартвильской организации оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Горозия задержан за насилие над супругой, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала
, в полицию с жалобой обратилась сама супруга Горозия, которая обвинила в семейном насилии мужа и сына.
МВД Грузии пока не делало официальных комментариев для СМИ. Заявление не делали и в оппозиционной партии.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.