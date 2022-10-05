https://sputnik-georgia.ru/20221005/gruziya-primet-uchastie-vo-frankfurtskoy-knizhnoy-yarmarke---2022-271062214.html

Грузия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке - 2022

Грузия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке - 2022

После пандемии Франкфуртская книжная ярмарка 2022 года впервые пройдет без ограничений 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T17:18+0400

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2022-10-05T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузия традиционно будет представлена на Франкфуртской книжной ярмарке в этом году — выставка пройдет с 19 по 23 октября, говорится в сообщении Дома писателей Грузии.Ежегодно с 2007 года Грузия участвует во Франкфуртской ярмарке с нацстендом и литературной программой, где проводятся различные мероприятия с участием писателей и издателей в целях содействия переводам произведений грузинских авторов на иностранные языки.В этом году в масштабной ярмарке примут участие около 20 грузинских издателей. Они встретятся с зарубежными издателями, чтобы представить свои программы и продать авторские права. А в литературной программе примут участие семь авторов из Грузии.На национальном стенде Грузии запланированы встречи писателей с зарубежными читателями, анонс новых переводческих проектов, презентация последних немецкоязычных изданий и совместные мероприятия с представителями Испании, почетными гостями Франкфуртской книжной ярмарки 2022, писателями и издателями.После пандемии Франкфуртская книжная ярмарка 2022 года впервые пройдет без ограничений, в полном объеме и в традиционной форме. Соответственно, в этом году ярмарка традиционно соберет сотни тысяч посетителей из 200 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культурная жизнь грузии, грузия, новости, франкфуртская книжная ярмарка, культура, грузинская литература, германия