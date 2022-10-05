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Грузия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке - 2022
Грузия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке - 2022
После пандемии Франкфуртская книжная ярмарка 2022 года впервые пройдет без ограничений 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T17:18+0400
2022-10-05T17:18+0400
2022-10-05T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузия традиционно будет представлена на Франкфуртской книжной ярмарке в этом году — выставка пройдет с 19 по 23 октября, говорится в сообщении Дома писателей Грузии.Ежегодно с 2007 года Грузия участвует во Франкфуртской ярмарке с нацстендом и литературной программой, где проводятся различные мероприятия с участием писателей и издателей в целях содействия переводам произведений грузинских авторов на иностранные языки.В этом году в масштабной ярмарке примут участие около 20 грузинских издателей. Они встретятся с зарубежными издателями, чтобы представить свои программы и продать авторские права. А в литературной программе примут участие семь авторов из Грузии.На национальном стенде Грузии запланированы встречи писателей с зарубежными читателями, анонс новых переводческих проектов, презентация последних немецкоязычных изданий и совместные мероприятия с представителями Испании, почетными гостями Франкфуртской книжной ярмарки 2022, писателями и издателями.После пандемии Франкфуртская книжная ярмарка 2022 года впервые пройдет без ограничений, в полном объеме и в традиционной форме. Соответственно, в этом году ярмарка традиционно соберет сотни тысяч посетителей из 200 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культурная жизнь грузии, грузия, новости, франкфуртская книжная ярмарка, культура, грузинская литература, германия
культурная жизнь грузии, грузия, новости, франкфуртская книжная ярмарка, культура, грузинская литература, германия
Грузия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке - 2022
После пандемии Франкфуртская книжная ярмарка 2022 года впервые пройдет без ограничений
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузия традиционно будет представлена на Франкфуртской книжной ярмарке в этом году — выставка пройдет с 19 по 23 октября, говорится в сообщении Дома писателей Грузии.
Франкфуртская книжная ярмарка — крупнейшая в мире книжная ярмарка, на которой ежегодно собираются тысячи издателей, писателей и литературных агентов из разных стран.
Ежегодно с 2007 года Грузия участвует во Франкфуртской ярмарке с нацстендом и литературной программой, где проводятся различные мероприятия с участием писателей и издателей в целях содействия переводам произведений грузинских авторов на иностранные языки.
В этом году в масштабной ярмарке примут участие около 20 грузинских издателей. Они встретятся с зарубежными издателями, чтобы представить свои программы и продать авторские права. А в литературной программе примут участие семь авторов из Грузии.
На национальном стенде Грузии запланированы встречи писателей с зарубежными читателями, анонс новых переводческих проектов, презентация последних немецкоязычных изданий и совместные мероприятия с представителями Испании, почетными гостями Франкфуртской книжной ярмарки 2022, писателями и издателями.
После пандемии Франкфуртская книжная ярмарка 2022 года впервые пройдет без ограничений, в полном объеме и в традиционной форме. Соответственно, в этом году ярмарка традиционно соберет сотни тысяч посетителей из 200 стран мира.