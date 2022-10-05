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ГЖД назначила дополнительный рейс в Батуми
ГЖД назначила дополнительный рейс в Батуми
Это решение компания приняла в связи с увеличением пассажиропотока 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T15:00+0400
2022-10-05T15:00+0400
2022-10-05T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 6 по 17 октября, сообщает пресс-служба компании.Данное решение компания приняла в связи с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского города.По информации ГЖД, поезд отправится из Тбилиси в 10:25 и прибудет в Батуми в 15:39. Время отправления из Батуми – 17:10, а прибытия в Тбилиси – 22:17.Билеты уже продаются онлайн на сайте компании: ticket.railway.ge или в кассах ГЖД. Также билеты можно приобрести с помощью аппаратов быстрого зачисления и компаний партнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, гжд, грузинская железная дорога, туризм, туризм в грузии, туризм
грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, гжд, грузинская железная дорога, туризм, туризм в грузии, туризм
ГЖД назначила дополнительный рейс в Батуми
Это решение компания приняла в связи с увеличением пассажиропотока
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 6 по 17 октября, сообщает пресс-служба компании.
Данное решение компания приняла в связи с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского города.
По информации ГЖД, поезд отправится из Тбилиси в 10:25 и прибудет в Батуми в 15:39. Время отправления из Батуми – 17:10, а прибытия в Тбилиси – 22:17.
Билеты уже продаются онлайн на сайте компании: ticket.railway.ge или в кассах ГЖД. Также билеты можно приобрести с помощью аппаратов быстрого зачисления и компаний партнеров.