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ГЖД назначила дополнительный рейс в Батуми

ГЖД назначила дополнительный рейс в Батуми

Это решение компания приняла в связи с увеличением пассажиропотока 05.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси с 6 по 17 октября, сообщает пресс-служба компании.Данное решение компания приняла в связи с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского города.По информации ГЖД, поезд отправится из Тбилиси в 10:25 и прибудет в Батуми в 15:39. Время отправления из Батуми – 17:10, а прибытия в Тбилиси – 22:17.Билеты уже продаются онлайн на сайте компании: ticket.railway.ge или в кассах ГЖД. Также билеты можно приобрести с помощью аппаратов быстрого зачисления и компаний партнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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