https://sputnik-georgia.ru/20221005/mavlid-an-nabi-2022-kak-prazdnuyut-den-rozhdeniya-proroka-mukhammeda-271061542.html

Мавлид ан-Наби 2022: как празднуют день рождения пророка Мухаммеда?

Мавлид ан-Наби 2022: как празднуют день рождения пророка Мухаммеда?

Мавлид ан-Наби или день рождения пророка Мухаммеда - основоположника ислама празднуют в 12-й день третьего месяца мусульманского календаря Раби-уль-авваль 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T20:41+0400

2022-10-05T20:41+0400

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справки

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По григорианскому календарю Мавлид ан-Наби в 2022-м выпадает на 8 октября, но праздновать день рождения пророка Мухаммеда начинают накануне, с заходом солнца.Мавлид ан-Наби основные течения в исламе празднуют в разные дни месяца Раби-уль-авваль – сунниты - 12-го числа, а шииты — 17-го.Пророк Мухаммед не только родился в Раби-уль-авваль, но и скончался, поэтому этот месяц занимает особое место в мусульманском календаре.Когда родился пророк Мухаммед и как празднуют Мавлид ан-Наби, вы узнаете из Sputnik Грузия.Посланник АллахаРодился будущий пророк, по григорианскому календарю, в священном городе Мекке (Саудовская Аравия) в 570-м (по другим источникам в 571).Точная дата рождения пророка Мухаммеда неизвестна, поэтому праздник рождения приурочен к дате его смерти. По исламу, смерть — это рождение для вечной жизни.Мухаммед родился через несколько месяцев после смерти отца. Матери будущего пророка – Амине, ангел сообщил во сне, что она носит особенного ребенка.Само рождение пророка, как рассказывала его тетя Сафия, сопровождалось необыкновенными событиями – Мухаммед появился на свет уже обрезанным, сделал поклон и, подняв голову, ясно произнес: "Нет Божества кроме Аллаха, я его посланник".Мухаммад рано осиротел - опекуном шестилетнего мальчика стал дед Абдуль Муталиб – глава Хашимитского клана. А после смерти деда, Мухаммеда воспитывал дядя Абу Талиб, которой обучал его искусству торговли.В 25 лет будущий пророк женился на богатой вдове Хадидже, которая старше него была на 15 лет. Женитьба принесла будущему пророку благополучие — все свободное время он посвящал духовным исканиям, интересующие его с юного возраста.Пророческая миссияПервая сура Корана была ниспослана пророку в пещере горы Хира, где он часто любил уединяться, в Ляйлят-аль-Кадр - Ночь Могущества и Предопределения, в 610-м.К пророку явился ангел Джебраил (Гавриил) и сказал Ему: "Читай". Слово "читать" — значит "Коран". С этого слова началось ниспослание Корана — в ту ночь ангел Джебраил передал первые пять аятов (откровений) из суры Сгусток.Пророческая миссия длилась до самой смерти Мухаммеда, так как священная книга ниспосылалась пророку в течение 23 лет.После встречи с ангелом Мухаммед начал проповедовать. Пророк рассказывал, что всемогущий Аллах создал человека, а с ним все живое и неживое на земле и призывал соплеменников к праведной жизни - соблюдать заповеди и готовиться к грядущему божьему суду.Влиятельные жители Мекки увидели в проповедях Мухаммеда угрозу власти и планировали против него заговор. Поэтому соратники уговорили пророка переехать из Мекки в Ясриб (названный позже Мединой).Переселение происходило поэтапно - последним переселился пророк Мухаммед, и прибыл в Медину в день, соответствующий 22 сентября 622 года. Переселение спасло множество верующих людей от гнета язычников и позволило наладить безопасную жизнь.С этого события и начинается отсчет мусульманского летоисчисления. Новый 1444 год по Хиджре — Рас-ас-Сана (День хиджры), наступил в первый день священного месяца Мухаррам — по григорианскому календарю этот день в 2022-м выпал на 30 июля.Пророк Мухаммед вернулся в Мекку в 630-м - спустя восемь лет после изгнания он торжественно въехал в священный город, где его встретили толпы почитателей со всей Аравии. С этого времени Ислам стал распространяться по всему миру.Окрестные племена в результате кровопролитных войн признали пророка Мухаммеда и приняли Коран - он стал повелителем Аравии и создал сильную арабскую державу.Скоропостижная кончина сына подкосила здоровье пророка - Мухаммед скончался в ночь на 8 июня 632 года. Его похоронили в доме его жены Айши, там, где он и умер. Впоследствии над могилой Пророка возвели мечеть, которая стала одной из святынь мусульманского мира.Отмечать день рождения пророка стали лишь через 300 лет после прихода ислама.Как празднуютМавлид ан-Наби – третья дата по почитанию для мусульман, после праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам, которые пророк праздновал при жизни.Самым благочестивым делом в день рождения посланника Аллаха считается посещение могилы пророка Мухаммеда в Медине, а также вознесение молитвы в его мечети, что не все могут сделать. Однако каждый правоверный обязан читать молитвы, посвященные пророку Мухаммеду, как в мечети, так и дома.В Мавлид ан-Наби проводят торжественные мероприятия, где мусульмане восхваляют пророка Мухаммеда - рассказывают о его жизни, семье и обо всем, что с ним связано.В некоторых мусульманских странах Мавлид ан-Наби празднуют достаточно пышно — в городах развешивают плакаты с аятами из Корана, а люди собираются в мечетях и поют религиозные песнопения (нашиды).Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки