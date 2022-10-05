https://sputnik-georgia.ru/20221005/minekonomiki-gruzii-otchitalos-o-razvitii-turizma-i-aviatsii-v-2022-godu-271068154.html

Минэкономики Грузии отчиталось о развитии туризма и авиации в 2022 году

Минэкономики Грузии отчиталось о развитии туризма и авиации в 2022 году

Меры, предпринимаемые для восстановления туризма, дали свои результаты, заявили в ведомстве 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T19:43+0400

2022-10-05T19:43+0400

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мариам квривишвили

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туризм в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Туризм и авиация в Грузии развиваются быстрыми темпами, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на презентации отчета по ситуации в данных областях в текущем году.На презентации отчета в сфере туристической и авиационной индустрии Грузии присутствовали представители государственного и частного сектора, в том числе представители бизнес-ассоциаций, туроператоров, авиакомпаний, донорских организаций.За девять месяцев текущего года страну посетили около 3,9 миллиона международных путешественников, показатели периода до пандемии восстановлены на 53,8%.Впечатляющий рост наблюдался и в восстановлении доходов от международного туризма – в январе-августе страна заработала 2,1 миллиарда долларов, восстановив показатели за 2019 год на 94,6%. Как отметила Квривишвили, только в августе доходы от туризма восстановлены на 126,7%.Кроме того, по сравнению с 2019 годом вдвое увеличилось количество оперирующих на рынке авиакомпаний, авианаправлений и частота полетов.По информации Минэкономики, на сегодняшний день на авиарынке Грузии оперирует 43 авиакомпании, которые выполняют рейсы по 86 направлениям.Также на презентации была отмечена стратегия развития туризма к 2025 году, которая предполагает рост числа международных визитеров до 10 миллионов, а доходов до 5 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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