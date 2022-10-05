https://sputnik-georgia.ru/20221005/missiya-tsentra-vsemirnogo-naslediya-yunesko-zanovo-proverit-kompleks-gelati-271046675.html

Миссия ЮНЕСКО оценит состояние средневекового монастыря Гелати в Грузии

Миссия ЮНЕСКО оценит состояние средневекового монастыря Гелати в Грузии

Миссия оценит состояние комплекса и даст соответствующие рекомендации по дальнейшим работам 05.10.2022, Sputnik Грузия

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гелати

новости

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культура

давид iv строитель

имерети

юнеско

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузию с 28 ноября по 2 декабря посетит миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ряд международных организаций для оценки состояния монастырского комплекса Гелати, говорится в сообщении министерства культуры Грузии.По данным министерства культуры, для оценки состояния комплекса прибудут также представители Международного совета памятников и достопримечательностей, и Международного центра по охране и восстановлению культурных ценностей.Миссия оценит состояние комплекса и даст соответствующие рекомендации по дальнейшим работам.На данный момент, по данным министерства культуры, опасности обрушения настенных росписей в западном и северном рукавах главного храма Гелатского монастыря больше нет.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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гелати, новости, грузия, культура, давид iv строитель, имерети, юнеско, министерство культуры, спорта и молодежи грузии