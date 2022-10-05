https://sputnik-georgia.ru/20221005/missiya-tsentra-vsemirnogo-naslediya-yunesko-zanovo-proverit-kompleks-gelati-271046675.html
Миссия ЮНЕСКО оценит состояние средневекового монастыря Гелати в Грузии
Миссия ЮНЕСКО оценит состояние средневекового монастыря Гелати в Грузии
Миссия оценит состояние комплекса и даст соответствующие рекомендации по дальнейшим работам 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T11:39+0400
2022-10-05T11:39+0400
2022-10-05T12:29+0400
гелати
новости
грузия
культура
давид iv строитель
имерети
юнеско
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250690100_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_7763fa857c015550e7d8f69bcba173d9.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузию с 28 ноября по 2 декабря посетит миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ряд международных организаций для оценки состояния монастырского комплекса Гелати, говорится в сообщении министерства культуры Грузии.По данным министерства культуры, для оценки состояния комплекса прибудут также представители Международного совета памятников и достопримечательностей, и Международного центра по охране и восстановлению культурных ценностей.Миссия оценит состояние комплекса и даст соответствующие рекомендации по дальнейшим работам.На данный момент, по данным министерства культуры, опасности обрушения настенных росписей в западном и северном рукавах главного храма Гелатского монастыря больше нет.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гелати
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250690100_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_fa18ebea2e05364144112da509b64882.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гелати, новости, грузия, культура, давид iv строитель, имерети, юнеско, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
гелати, новости, грузия, культура, давид iv строитель, имерети, юнеско, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Миссия ЮНЕСКО оценит состояние средневекового монастыря Гелати в Грузии
11:39 05.10.2022 (обновлено: 12:29 05.10.2022)
Миссия оценит состояние комплекса и даст соответствующие рекомендации по дальнейшим работам
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузию с 28 ноября по 2 декабря посетит миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ряд международных организаций для оценки состояния монастырского комплекса Гелати, говорится в сообщении министерства культуры Грузии.
Сложная ситуация в Гелати стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году по проекту, составленному в 2008 году, отмечают в Минкульте. В итоге черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы стала протекать и уникальные фрески храма оказались под угрозой уничтожения.
По данным министерства культуры, для оценки состояния комплекса прибудут также представители Международного совета памятников и достопримечательностей, и Международного центра по охране и восстановлению культурных ценностей.
Миссия оценит состояние комплекса и даст соответствующие рекомендации по дальнейшим работам.
На данный момент, по данным министерства культуры, опасности обрушения настенных росписей в западном и северном рукавах главного храма Гелатского монастыря больше нет.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.