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На станциях метро Тбилиси установят дополнительные турникеты
На станциях метро Тбилиси установят дополнительные турникеты
Власти планируют повысить пропускную способность пассажиров на 30% 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T13:33+0400
2022-10-05T13:51+0400
тбилиси
каха каладзе
грузия
новости
общество
метро
тбилисский метрополитен
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. На станциях метро "Театр Ахметели" и "Варкетили", в связи с ростом пассажиропотока, установят дополнительные автоматические контрольно-пропускные пункты – т. н. турникеты, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По словам градоначальника, на указанных станциях проблемой является пропуск потока пассажиров, особенно в часы пик. Как отметил Каладзе, работа в этом направлении начата, определены проблемы и столичные власти знают, что нужно делать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.По словам мэра, на сегодняшний день на станциях метро "Театр Ахметели" и "Варкетили" семь выходов, а в случае обустройства новых турникетов их количество увеличится до девяти, что повысит пропускную способность пассажиров на 30%."Если сегодня каждая станция может пропускать 6,3 тысячи пассажиров в час, то после установки новых турникетов мы сможем увеличить пропускную способность до 8,1 тысячи пассажиров в час. Соответственно, на указанных метростанциях больше не будет очередей на верхних вестибюлях в часы пик", – отметил Каладзе.По его словам, на осуществление проекта понадобится примерно 5-6 месяцев. Мэр дал поручение соответствующим службам как можно скорее начать решение данной проблемы.При этом Каладзе сообщил, что два дня назад был зафиксирован рекордный показатель перевозки пассажиров в общественном транспорте. За день метро и автобусы обслужили 1 035 000 пассажиров. Из них метро – 502 508, а автобусы – 532 076 пассажиров.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен
тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен

На станциях метро Тбилиси установят дополнительные турникеты

13:33 05.10.2022 (обновлено: 13:51 05.10.2022)
© FB / David NarmaniaСтанция тбилисского метро "Варкетили"
Станция тбилисского метро Варкетили - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
© FB / David Narmania
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Власти планируют повысить пропускную способность пассажиров на 30%
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. На станциях метро "Театр Ахметели" и "Варкетили", в связи с ростом пассажиропотока, установят дополнительные автоматические контрольно-пропускные пункты – т. н. турникеты, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам градоначальника, на указанных станциях проблемой является пропуск потока пассажиров, особенно в часы пик. Как отметил Каладзе, работа в этом направлении начата, определены проблемы и столичные власти знают, что нужно делать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"В краткосрочной перспективе проблемой являются т. н. турникеты, которые не пропускают поток пассажиров час пик… То, что нужно сделать в краткосрочной перспективе, это осуществление проекта современных контрольно-пропускных пунктов, т. н. турникетов", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства.

По словам мэра, на сегодняшний день на станциях метро "Театр Ахметели" и "Варкетили" семь выходов, а в случае обустройства новых турникетов их количество увеличится до девяти, что повысит пропускную способность пассажиров на 30%.
"Если сегодня каждая станция может пропускать 6,3 тысячи пассажиров в час, то после установки новых турникетов мы сможем увеличить пропускную способность до 8,1 тысячи пассажиров в час. Соответственно, на указанных метростанциях больше не будет очередей на верхних вестибюлях в часы пик", – отметил Каладзе.
По его словам, на осуществление проекта понадобится примерно 5-6 месяцев. Мэр дал поручение соответствующим службам как можно скорее начать решение данной проблемы.
При этом Каладзе сообщил, что два дня назад был зафиксирован рекордный показатель перевозки пассажиров в общественном транспорте. За день метро и автобусы обслужили 1 035 000 пассажиров. Из них метро – 502 508, а автобусы – 532 076 пассажиров.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
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