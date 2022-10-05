Реставрация памятников культурного наследия завершилась на улице Антона Католикоса
16:16 05.10.2022 (обновлено: 17:22 05.10.2022)
© photo: Sputnik / Tbilisi City HallВосстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
© photo: Sputnik / Tbilisi City Hall
Проект стартовал в 2020 году и его бюджет составил около 2,5 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Фонд развития Тбилиси в рамках проекта "Новый Тифлис" завершил восстановление жилых домов, расположенных на улице Антона Католикоса (Крцаниси) — оба здания имеют статус памятников культурного наследия, сообщает мэрия столицы.
С выполненными работами ознакомился мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани.
© Tbilisi City HallВосстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
"В рамках проекта восстановлены площади Орбелиани и Гудиашвили, прилегающие улицы и эти два здания, которые находились в тяжелейшем состоянии. Двенадцать семей временно жили на съемных квартирах, и сегодня мне правда приятно, что им возвращается совершенно новая, обновленная, отремонтированная жилплощадь", - заявил Каладзе.
© Tbilisi City HallВосстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Как отметил Каладзе, осталось много зданий, которые нуждаются в реконструкции, именно поэтому данный проект продолжится, и все будет сделано для того, чтобы столица смогла сохранить как можно больше памятников культурного наследия.
© Tbilisi City HallВосстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Демонтаж аварийного здания, расположенного на улице Антона Католикоса №30, и строительство нового осуществились по всем правилам, отмечают в мэрии. Что касается второго здания, расположенного на этой же улице по номеру 32, то в данном случае оно было укреплено.
© Tbilisi City HallВосстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Отреставрированы балконы и их декоративные элементы, поврежденные детали дерева обновлены новыми, аналогичными изделиями. В здании проведен ремонт, приведен в порядок двор.
Проект начался в 2020 году, и его бюджет составил около 2,5 миллиона лари (8,1 тысячи долларов).