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https://sputnik-georgia.ru/20221005/na-ulitse-antona-katolikosa-zavershilas-restavratsiya-pamyatnikov-kulturnogo-naslediya--271059183.html
Реставрация памятников культурного наследия завершилась на улице Антона Католикоса
Реставрация памятников культурного наследия завершилась на улице Антона Католикоса
Проект стартовал в 2020 году и его бюджет составил около 2,5 миллиона лари 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T16:16+0400
2022-10-05T17:22+0400
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каха каладзе
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статус памятника нематериальной культуры
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Фонд развития Тбилиси в рамках проекта "Новый Тифлис" завершил восстановление жилых домов, расположенных на улице Антона Католикоса (Крцаниси) — оба здания имеют статус памятников культурного наследия, сообщает мэрия столицы.С выполненными работами ознакомился мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани."В рамках проекта восстановлены площади Орбелиани и Гудиашвили, прилегающие улицы и эти два здания, которые находились в тяжелейшем состоянии. Двенадцать семей временно жили на съемных квартирах, и сегодня мне правда приятно, что им возвращается совершенно новая, обновленная, отремонтированная жилплощадь", - заявил Каладзе.Как отметил Каладзе, осталось много зданий, которые нуждаются в реконструкции, именно поэтому данный проект продолжится, и все будет сделано для того, чтобы столица смогла сохранить как можно больше памятников культурного наследия.Демонтаж аварийного здания, расположенного на улице Антона Католикоса №30, и строительство нового осуществились по всем правилам, отмечают в мэрии. Что касается второго здания, расположенного на этой же улице по номеру 32, то в данном случае оно было укреплено.Отреставрированы балконы и их декоративные элементы, поврежденные детали дерева обновлены новыми, аналогичными изделиями. В здании проведен ремонт, приведен в порядок двор.Проект начался в 2020 году, и его бюджет составил около 2,5 миллиона лари (8,1 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, каха каладзе, ираклий бенделиани, тбилиси, памятник, памятник культуры, культурные памятники и церкви грузии, статус памятника нематериальной культуры
грузия, новости, культура, каха каладзе, ираклий бенделиани, тбилиси, памятник, памятник культуры, культурные памятники и церкви грузии, статус памятника нематериальной культуры

Реставрация памятников культурного наследия завершилась на улице Антона Католикоса

16:16 05.10.2022 (обновлено: 17:22 05.10.2022)
© photo: Sputnik / Tbilisi City HallВосстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
© photo: Sputnik / Tbilisi City Hall
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Проект стартовал в 2020 году и его бюджет составил около 2,5 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Фонд развития Тбилиси в рамках проекта "Новый Тифлис" завершил восстановление жилых домов, расположенных на улице Антона Католикоса (Крцаниси) — оба здания имеют статус памятников культурного наследия, сообщает мэрия столицы.
С выполненными работами ознакомился мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани.
© Tbilisi City HallВосстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
"В рамках проекта восстановлены площади Орбелиани и Гудиашвили, прилегающие улицы и эти два здания, которые находились в тяжелейшем состоянии. Двенадцать семей временно жили на съемных квартирах, и сегодня мне правда приятно, что им возвращается совершенно новая, обновленная, отремонтированная жилплощадь", - заявил Каладзе.
© Tbilisi City HallВосстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Как отметил Каладзе, осталось много зданий, которые нуждаются в реконструкции, именно поэтому данный проект продолжится, и все будет сделано для того, чтобы столица смогла сохранить как можно больше памятников культурного наследия.
© Tbilisi City HallВосстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Демонтаж аварийного здания, расположенного на улице Антона Католикоса №30, и строительство нового осуществились по всем правилам, отмечают в мэрии. Что касается второго здания, расположенного на этой же улице по номеру 32, то в данном случае оно было укреплено.
© Tbilisi City HallВосстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
Восстановление зданий памятников культурного наследия в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Отреставрированы балконы и их декоративные элементы, поврежденные детали дерева обновлены новыми, аналогичными изделиями. В здании проведен ремонт, приведен в порядок двор.
Проект начался в 2020 году, и его бюджет составил около 2,5 миллиона лари (8,1 тысячи долларов).
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