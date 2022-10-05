https://sputnik-georgia.ru/20221005/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii-v-centyabre-vyyavili-svyshe-200-faktov-narusheniy-271050010.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии: в cентябре выявили свыше 200 фактов нарушений

Незаконная вырубка деревьев в Грузии: в cентябре выявили свыше 200 фактов нарушений

Больше всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T14:37+0400

2022-10-05T14:37+0400

2022-10-05T14:37+0400

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вырубка лесов

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в сентябре этого года выявили 209 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.Из них 154 – касаются незаконной добычи-транспортировки древесины, а 55 фактов нарушения – технического регламента незаконных лесопилок. При этом 17 фактов содержат признаки уголовного кодекса.Больше всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети – 48 случаев, далее следует Имерети – 26, Самегрело - Земо Сванети – 18, Самцхе-Джавахети – 18, Аджария – 11, Шида Картли – 11, Мцхета-Мтианети – 7, Квемо Картли – 6, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6, Гурия – 3.В целом изъято более 388 кубических метров незаконно добытой древесины. Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

имерети

самцхе-джавахети

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общество, новости, грузия, кахети, имерети, самцхе-джавахети, вырубка лесов