https://sputnik-georgia.ru/20221005/nobelevskuyu-premiyu-po-khimii-prisudili-za-izuchenie-sinteza-molekul-271064187.html
Нобелевскую премию по химии дали за изучение синтеза молекул
Нобелевскую премию по химии дали за изучение синтеза молекул
Имена Лауреатов объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T16:54+0400
2022-10-05T16:54+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Нобелевскую премию в области химии за 2022 год дали американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений.Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.Отмечается, что лауреаты создали новое направление химической науки, так называемой клик-химии (click chemistry, от англ. click — "щелчок"). Оно изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.К слову, Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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нобелевская премия, в мире, наука, новости
нобелевская премия, в мире, наука, новости
Нобелевскую премию по химии дали за изучение синтеза молекул
16:54 05.10.2022 (обновлено: 16:57 05.10.2022)
Имена Лауреатов объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Нобелевскую премию в области химии за 2022 год дали американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений.
Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.
Отмечается, что лауреаты создали новое направление химической науки, так называемой клик-химии (click chemistry, от англ. click — "щелчок"). Оно изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.
К слову, Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.