https://sputnik-georgia.ru/20221005/novym-chlenom-parlamenta-gruzii-stanet-genrietta-tsitsava-271052323.html

Новым членом парламента Грузии станет Генриетта Цицава

Новым членом парламента Грузии станет Генриетта Цицава

Цицава займет в парламенте место Тамар Талиашвили, чьи депутатские полномочия были досрочно прекращены 05.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам единогласно поддержал вопрос признания парламентом депутатских полномочий Генриетты Цицава, говорится в сообщении на сайте законодательного органа страны.Талиашвили была избрана депутатов парламента десятого созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Соответственно, ее место займет следующий в партийном списке.Деловой опыт Талиашвили в представительных структурах Совета Европы начался в 2017 году в качестве члена делегации самоуправления Грузии. В 2018 году Конгресс Совета Европы в Страсбурге избрал ее на должность вице-президента.В составе парламентской делегации Грузии в 2021 году Тамар Талиашвили была избрана докладчиком Комитета по образованию, культуре, науке и молодежи Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).А позже, в январе 2022 года, она была избрана председателем подкомитета ПАСЕ по вопросам СМИ и информационного общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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