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Новым членом парламента Грузии станет Генриетта Цицава
Новым членом парламента Грузии станет Генриетта Цицава
Цицава займет в парламенте место Тамар Талиашвили, чьи депутатские полномочия были досрочно прекращены 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T14:00+0400
2022-10-05T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам единогласно поддержал вопрос признания парламентом депутатских полномочий Генриетты Цицава, говорится в сообщении на сайте законодательного органа страны.Талиашвили была избрана депутатов парламента десятого созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Соответственно, ее место займет следующий в партийном списке.Деловой опыт Талиашвили в представительных структурах Совета Европы начался в 2017 году в качестве члена делегации самоуправления Грузии. В 2018 году Конгресс Совета Европы в Страсбурге избрал ее на должность вице-президента.В составе парламентской делегации Грузии в 2021 году Тамар Талиашвили была избрана докладчиком Комитета по образованию, культуре, науке и молодежи Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).А позже, в январе 2022 года, она была избрана председателем подкомитета ПАСЕ по вопросам СМИ и информационного общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламент грузии, новости, грузия, политика
парламент грузии, новости, грузия, политика
Новым членом парламента Грузии станет Генриетта Цицава
Цицава займет в парламенте место Тамар Талиашвили, чьи депутатские полномочия были досрочно прекращены
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik.
Комитет по процедурным вопросам и правилам единогласно поддержал вопрос признания парламентом депутатских полномочий Генриетты Цицава, говорится в сообщении на сайте
законодательного органа страны.
Цицава займет в парламенте место Тамар Талиашвили, чьи депутатские полномочия были досрочно прекращены в связи с ее назначением на должность постоянного представителя Грузии в Совете Европы.
Талиашвили была избрана депутатов парламента десятого созыва по партийному списку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Соответственно, ее место займет следующий в партийном списке.
Деловой опыт Талиашвили в представительных структурах Совета Европы начался в 2017 году в качестве члена делегации самоуправления Грузии. В 2018 году Конгресс Совета Европы в Страсбурге избрал ее на должность вице-президента.
В составе парламентской делегации Грузии в 2021 году Тамар Талиашвили была избрана докладчиком Комитета по образованию, культуре, науке и молодежи Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
А позже, в январе 2022 года, она была избрана председателем подкомитета ПАСЕ по вопросам СМИ и информационного общества.