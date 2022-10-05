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Один из лидеров "Консервативного движения" планирует переехать из Грузии в Россию

Один из лидеров "Консервативного движения" планирует переехать из Грузии в Россию

По словам Моргошия, он будет финансировать свое движение из России 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Один из лидеров организации "Альт-инфо" и партии "Консервативное движение" Константине Моргошия собирается покинуть Грузию и переехать в Россию.Информацию об этом Моргошия подтвердил телеканалу "ТВ Пирвели". По словам Моргошия, он намерен продолжить свою деятельность в сфере бизнеса.По словам Моргошия, он будет финансировать движение из России.Партию "Консервативное движение" 20 ноября 2021 года создали основатели платформы "Альт-инфо", известные своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ-сообщества, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан.Лидер "Альт-инфо" Зураб Махарадзе был даже вызван в прокуратуру. Несколько участников тех беспорядков привлечены к уголовной ответственности.В ходе беспорядков 5 июля пострадали, по официальным данным, 55 человек, из них 53 представителя СМИ.Год спустя Народный защитник Грузии Нино Ломджария подготовила иск в Конституционный суд о запрете партии "Консервативное движение".По словам Народного защитника, даже по прошествии года после насильственных событий 5 июля прокуратура не возбудила ни одного уголовного дела за организацию группового насилия.Согласно информации аппарата Народного защитника, известно о 53 лицах, ставших жертвами группового насилия 5 июля 2021 года, в отношении 27 человек, участвовавших в нападениях, возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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