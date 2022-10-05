https://sputnik-georgia.ru/20221005/pochemu-khvicha-kvaratskheliya-reshil-izvinitsya-pered-spalletti-i-odnoklubnikami-271048403.html
Почему Хвича Кварацхелия решил извиниться перед Спаллетти и одноклубниками?
Почему Хвича Кварацхелия решил извиниться перед Спаллетти и одноклубниками?
В трех матчах отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА Кварацхелия забил гол, стал автором двух ассистов и заработал два одиннадцатиметровых 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T12:43+0400
2022-10-05T12:43+0400
2022-10-05T12:43+0400
хвича кварацхелия
караваджо
новости
спорт
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/05/271047750_0:15:1349:774_1920x0_80_0_0_dbd0b1bcf208014e8a7c2aa6a76c2630.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" 21-летний Хвича Кварацхелия извинился перед главным тренером клуба Лучано Спаллетти и одноклубниками после разгромной победы над "Аяксом" 1:6.Автор гола и ассиста Кварацхелия извинился за то, что в двух голевых моментах не сделал пас одноклубникам, а попытался забить сам.По словам наставника неаполитанцев, в команде есть отличные индивидуалисты, такие как Лозано, Кварацхелия, но важнее индивидуальных качеств командная игра.В трех матчах отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА Кварацхелия забил гол, стал автором двух ассистов и заработал два одиннадцатиметровых.Следующий матч подопечные Лучано Спаллетти сыграют 12 октября против "Акса", но уже в домашних стенах.К слову, болельщики "Наполи" после вчерашнего матча придумали Хвиче Кварацхелия еще одно прозвище. На этот раз за основу взято имя великого итальянского художника Караваджо: "Ван Гог? Нет, Квараваджо!"Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/05/271047750_0:0:1349:1013_1920x0_80_0_0_17436476bcc6620b0634df5444869fa0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
хвича кварацхелия, караваджо, новости, спорт, футбол
хвича кварацхелия, караваджо, новости, спорт, футбол
Почему Хвича Кварацхелия решил извиниться перед Спаллетти и одноклубниками?
В трех матчах отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА Кварацхелия забил гол, стал автором двух ассистов и заработал два одиннадцатиметровых
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" 21-летний Хвича Кварацхелия извинился перед главным тренером клуба Лучано Спаллетти и одноклубниками после разгромной победы над "Аяксом" 1:6.
Автор гола и ассиста Кварацхелия извинился за то, что в двух голевых моментах не сделал пас одноклубникам, а попытался забить сам.
"Квара сказал: "Извините, я допустил ошибку", и я посоветовал: "Скажи об этом своим товарищам по команде". У нас будет еще лучший "Наполи", если нам удастся повысить командный дух!" – сказал Лучано Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.
По словам наставника неаполитанцев, в команде есть отличные индивидуалисты, такие как Лозано, Кварацхелия, но важнее индивидуальных качеств командная игра.
В трех матчах отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА Кварацхелия забил гол, стал автором двух ассистов и заработал два одиннадцатиметровых.
Следующий матч подопечные Лучано Спаллетти сыграют 12 октября против "Акса", но уже в домашних стенах.
К слову, болельщики "Наполи" после вчерашнего матча придумали Хвиче Кварацхелия еще одно прозвище. На этот раз за основу взято имя великого итальянского художника Караваджо: "Ван Гог? Нет, Квараваджо!"