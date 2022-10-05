https://sputnik-georgia.ru/20221005/pochemu-khvicha-kvaratskheliya-reshil-izvinitsya-pered-spalletti-i-odnoklubnikami-271048403.html

Почему Хвича Кварацхелия решил извиниться перед Спаллетти и одноклубниками?

Почему Хвича Кварацхелия решил извиниться перед Спаллетти и одноклубниками?

В трех матчах отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА Кварацхелия забил гол, стал автором двух ассистов и заработал два одиннадцатиметровых 05.10.2022, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" 21-летний Хвича Кварацхелия извинился перед главным тренером клуба Лучано Спаллетти и одноклубниками после разгромной победы над "Аяксом" 1:6.Автор гола и ассиста Кварацхелия извинился за то, что в двух голевых моментах не сделал пас одноклубникам, а попытался забить сам.По словам наставника неаполитанцев, в команде есть отличные индивидуалисты, такие как Лозано, Кварацхелия, но важнее индивидуальных качеств командная игра.В трех матчах отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА Кварацхелия забил гол, стал автором двух ассистов и заработал два одиннадцатиметровых.Следующий матч подопечные Лучано Спаллетти сыграют 12 октября против "Акса", но уже в домашних стенах.К слову, болельщики "Наполи" после вчерашнего матча придумали Хвиче Кварацхелия еще одно прозвище. На этот раз за основу взято имя великого итальянского художника Караваджо: "Ван Гог? Нет, Квараваджо!"Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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хвича кварацхелия, караваджо, новости, спорт, футбол