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Предпринимательская деятельность в Грузии - итоги 2021 года

Предпринимательская деятельность в Грузии - итоги 2021 года

Оборот предприятий в Грузии в 2021 году вырос на 31,5% и составил 150,4 миллиарда долларов 05.10.2022, Sputnik Грузия

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Согласно данным Национальной службы статистики, также увеличился показатель выпуска продукции, который в 2021 году составил 57,6 миллиарда лари (рост 24,6%). От общего оборота 65,3% занимает крупный бизнес, 16,2% - средний, 18,5% - малый.Среднее количество трудоустроенных в бизнес-секторе 744,3 тысячи, что на 5,7% больше по сравнению с 2020 годом. Из трудоустроенных - 42,0% женщины, а 58,0% - мужчины. Кроме того, согласно данным Сакстата, из общего количество трудоустроенных 38,2% задействованы в крупном бизнесе, 19,8% - в среднем, а оставшиеся 42,1% - в малом.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию об итогах предпринимательской деятельности в стране за 2021 год.

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