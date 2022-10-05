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Приключения и активный отдых: Aragvi Adventure Festival пройдет близ Тбилиси
Приключения и активный отдых: Aragvi Adventure Festival пройдет близ Тбилиси
Цель мероприятия – создать пространство для обмена идеями об обучении и экоактивизме 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T15:16+0400
2022-10-05T15:16+0400
2022-10-05T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Приключенческий фестиваль Арагви (Aragvi Adventure Festival) пройдет в горном краю Пшави 8 октября, говорится в сообщении организаторов.Цель мероприятия – создать пространство для обмена идеями об обучении, работе с молодежью, экоактивизме и активном образе жизни.Участников фестиваля ждут образовательные семинары, мастер-классы, тематические дискуссии, игры, различные приключенческие мероприятия, такие как рафтинг, езда на велосипеде, зиплайн и другое.Приключенческий лагерь "Арагви" находится примерно в часе езды от Тбилиси. Организаторы сами обеспечивают транспорт из Тбилиси в лагерь. Для принятия участия необходимо зарегистрироваться онлайн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, анонсы
Приключения и активный отдых: Aragvi Adventure Festival пройдет близ Тбилиси
15:16 05.10.2022 (обновлено: 15:20 05.10.2022)
Цель мероприятия – создать пространство для обмена идеями об обучении и экоактивизме
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Приключенческий фестиваль Арагви (Aragvi Adventure Festival) пройдет в горном краю Пшави 8 октября, говорится в сообщении организаторов.
Цель мероприятия – создать пространство для обмена идеями об обучении, работе с молодежью, экоактивизме и активном образе жизни.
Фестиваль пройдет в лагере приключенческого центра "Арагви" с участием молодежных работников, учителей, любителей природы, экоактивистов и всеми, кто интересуется активным образом жизни.
Участников фестиваля ждут образовательные семинары, мастер-классы, тематические дискуссии, игры, различные приключенческие мероприятия, такие как рафтинг, езда на велосипеде, зиплайн и другое.
Приключенческий лагерь "Арагви" находится примерно в часе езды от Тбилиси. Организаторы сами обеспечивают транспорт из Тбилиси в лагерь. Для принятия участия необходимо зарегистрироваться онлайн
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