https://sputnik-georgia.ru/20221005/priklyucheniya-i-aktivnyy-otdykh-aragvi-adventure-festival-proydet-bliz-tbilisi-271054914.html

Приключения и активный отдых: Aragvi Adventure Festival пройдет близ Тбилиси

Приключения и активный отдых: Aragvi Adventure Festival пройдет близ Тбилиси

Цель мероприятия – создать пространство для обмена идеями об обучении и экоактивизме 05.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Приключенческий фестиваль Арагви (Aragvi Adventure Festival) пройдет в горном краю Пшави 8 октября, говорится в сообщении организаторов.Цель мероприятия – создать пространство для обмена идеями об обучении, работе с молодежью, экоактивизме и активном образе жизни.Участников фестиваля ждут образовательные семинары, мастер-классы, тематические дискуссии, игры, различные приключенческие мероприятия, такие как рафтинг, езда на велосипеде, зиплайн и другое.Приключенческий лагерь "Арагви" находится примерно в часе езды от Тбилиси. Организаторы сами обеспечивают транспорт из Тбилиси в лагерь. Для принятия участия необходимо зарегистрироваться онлайн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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