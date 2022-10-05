https://sputnik-georgia.ru/20221005/rtveli-2022-peremestilsya-iz-kakheti-na-rodinu-khvanchkary-271050441.html
Ртвели-2022 переместился из Кахети на родину "Хванчкары"
Ртвели-2022 переместился из Кахети на родину "Хванчкары"
По решению правительства, в этом году задействуют субсидии на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T13:04+0400
2022-10-05T13:04+0400
2022-10-05T13:09+0400
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ртвели 2022
виноград
виноградники
сезон сбора винограда завершается в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Сезон сбора винограда начался в высокогорном регионе Грузии Раче, где ожидается до 1,7 тысячи тонн урожая винограда.Ртвели традиционно начинается на родине вина, в регионе Кахети, в первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" – Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули"."Наша цель, чтобы ни у одного виноградаря в регионе Рача-Лечхуми не было проблем со сдачей урожая винограда, и они получили бы соответствующий доход. Также важно участие частного сектора в процессе Ртвели, чтобы они закупили весь урожай винограда, и довести участие государства в этом процессе до минимума", – заявил журналистам глава Минсельхоза Отар Шамугия.По решению правительства, в этом году будут действовать субсидии на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 4 лари за 1 килограмм.Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов.Принимать урожай фермеров будут до 30 компаний. В этом году прогнозируемый урожай "Александроули" и "Муджуретули" – 1,5-1,7 тысячи тонн.Для беспрепятственного проведения Ртвели в регионе открыт координационный штаб, главная функция которого – обеспечение организованной сдачи винограда и его учет.Любой производитель вина может зарегистрироваться в штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. Штаб также помогает виноградарям договариваться с винными заводами о цене сдачи продукта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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отар шамугия , грузия, экономика, новости, кахети, рача, ртвели 2022, виноград, виноградники, сезон сбора винограда завершается в грузии, вино и виноделие грузии
отар шамугия , грузия, экономика, новости, кахети, рача, ртвели 2022, виноград, виноградники, сезон сбора винограда завершается в грузии, вино и виноделие грузии
Ртвели-2022 переместился из Кахети на родину "Хванчкары"
13:04 05.10.2022 (обновлено: 13:09 05.10.2022)
По решению правительства, в этом году задействуют субсидии на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары"
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Сезон сбора винограда начался в высокогорном регионе Грузии Раче, где ожидается до 1,7 тысячи тонн урожая винограда.
Ртвели традиционно начинается на родине вина, в регионе Кахети, в первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" – Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули".
"Наша цель, чтобы ни у одного виноградаря в регионе Рача-Лечхуми не было проблем со сдачей урожая винограда, и они получили бы соответствующий доход. Также важно участие частного сектора в процессе Ртвели, чтобы они закупили весь урожай винограда, и довести участие государства в этом процессе до минимума", – заявил журналистам глава Минсельхоза Отар Шамугия.
По решению правительства, в этом году будут действовать субсидии на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 4 лари за 1 килограмм.
Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов.
Принимать урожай фермеров будут до 30 компаний. В этом году прогнозируемый урожай "Александроули" и "Муджуретули" – 1,5-1,7 тысячи тонн.
Для беспрепятственного проведения Ртвели в регионе открыт координационный штаб, главная функция которого – обеспечение организованной сдачи винограда и его учет.
Любой производитель вина может зарегистрироваться в штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. Штаб также помогает виноградарям договариваться с винными заводами о цене сдачи продукта.