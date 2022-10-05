https://sputnik-georgia.ru/20221005/saakashvili-pokhudel-na-20-kg-i-otkazyvaetsya-ot-lekarstv--advokat-271066180.html
Саакашвили похудел на 20 кг и отказывается от лекарств – адвокат
Саакашвили похудел на 20 кг и отказывается от лекарств – адвокат
Бывший глава Грузии не может принимать пищу и испытывает боли, отметил адвокат 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T17:41+0400
2022-10-05T17:41+0400
2022-10-05T18:07+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили похудел на 20 килограммов со дня госпитализации и отказывается от приема лекарств и пищи, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.По словам адвоката, Саакашвили заявляет, что не видит смысла принимать лекарства до завершения экспертизы."Ситуация ухудшается все больше и больше. Он не может принимать пищу, есть боли", - отметил адвокат.По его информации, экс-президенту сделали биопсию мышц и взяли образец волос по требованию невролога."Есть подозрение в связи с верностью диагноза. Поскольку факт - все что с ним происходит, связано с невралгией и связано с гастроэнтерологией. Поэтому может быть разработан какой-то новый протокол лечения", - отметил он.Чтобы встретится с экс-президентом в Грузии прибыл американский адвокат Месимо Д'Анджело и два врача - невролог Шахин Эммануэль Лахани и Джеймс Коб, который, по информации адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, является лауреатом Нобелевской премии и приехал в Грузию по своей инициативе и за свой счет.Инициатива приглашения иностранных экспертов принадлежит адвокатам Саакашвили. По их мнению, заключение экспертов вместе со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.Однако до этого времени к Саакашвили не удалось попасть Джеймсу Кобу. По словам Хачапуридзе, до этого они ждут ответа от министерства здравоохранения.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, шалва хачапуридзе, михаил саакашвили, валерий гелашвили, тбилиси, украина, батуми, тбилисский городской суд
Саакашвили похудел на 20 кг и отказывается от лекарств – адвокат
17:41 05.10.2022 (обновлено: 18:07 05.10.2022)
Бывший глава Грузии не может принимать пищу и испытывает боли, отметил адвокат
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили похудел на 20 килограммов со дня госпитализации и отказывается от приема лекарств и пищи, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.
Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.
"Он отказывается от приема лекарств, но не в знак протеста. Он весит 86 килограммов. Похудел на 20 килограммов, с тех пор как находится в "Вивамеди". Факт, что здоровье ухудшается", - заявил Хачапуридзе журналистам.
По словам адвоката, Саакашвили заявляет, что не видит смысла принимать лекарства до завершения экспертизы.
"Ситуация ухудшается все больше и больше. Он не может принимать пищу, есть боли", - отметил адвокат.
По его информации, экс-президенту сделали биопсию мышц и взяли образец волос по требованию невролога.
"Есть подозрение в связи с верностью диагноза. Поскольку факт - все что с ним происходит, связано с невралгией и связано с гастроэнтерологией. Поэтому может быть разработан какой-то новый протокол лечения", - отметил он.
Чтобы встретится с экс-президентом в Грузии прибыл американский адвокат Месимо Д'Анджело и два врача - невролог Шахин Эммануэль Лахани и Джеймс Коб, который, по информации адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, является лауреатом Нобелевской премии и приехал в Грузию по своей инициативе и за свой счет.
Инициатива приглашения иностранных экспертов принадлежит адвокатам Саакашвили. По их мнению, заключение экспертов вместе со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.
Однако до этого времени к Саакашвили не удалось попасть Джеймсу Кобу. По словам Хачапуридзе, до этого они ждут ответа от министерства здравоохранения.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.