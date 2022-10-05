https://sputnik-georgia.ru/20221005/stantsii-metro-tbilisi-adaptiruyut-dlya-lits-s-ovz-271057281.html
Станции метро Тбилиси адаптируют для лиц с ОВЗ
Станции метро Тбилиси адаптируют для лиц с ОВЗ
Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов долларов 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T15:40+0400
2022-10-05T15:40+0400
2022-10-05T15:40+0400
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каха каладзе
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метро
тбилисский метрополитен
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. В тбилисском метро планируется полная механизация-оборудование отдельных станций для нужд лиц с ограниченными возможностями, заявил мэр Каха Каладзе.Как отметил градоначальник, в рамках технико-экономического исследования, которое провели в метрополитене, уже осуществлены определенные реформы на метростанциях. Однако, по словам мэра, реформа должна продолжиться, поскольку метро нуждается в обновлении по многим направлениям.По его словам, указанный проект также учитывает улучшение наземной инфраструктуры вокруг 11 станций метро."В рамках проекта начнутся работы по завершению второго входа на метростанцию "Театр Ахметели". Уверен, что спрос на общественный транспорт еще больше увеличится. Соответственно, мы должны быть готовы", – отметил Каладзе.Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов долларов, отметил мэр.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен
Станции метро Тбилиси адаптируют для лиц с ОВЗ
Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. В тбилисском метро планируется полная механизация-оборудование отдельных станций для нужд лиц с ограниченными возможностями, заявил мэр Каха Каладзе.
Как отметил градоначальник, в рамках технико-экономического исследования, которое провели в метрополитене, уже осуществлены определенные реформы на метростанциях. Однако, по словам мэра, реформа должна продолжиться, поскольку метро нуждается в обновлении по многим направлениям.
"Основная цель проекта – повышение привлекательности интегрированной системы общественного транспорта. Это в том числе подразумевает адаптацию определенных метростанций для нужд лиц с ОВЗ", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства.
По его словам, указанный проект также учитывает улучшение наземной инфраструктуры вокруг 11 станций метро.
"В рамках проекта начнутся работы по завершению второго входа на метростанцию "Театр Ахметели". Уверен, что спрос на общественный транспорт еще больше увеличится. Соответственно, мы должны быть готовы", – отметил Каладзе.
Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов долларов, отметил мэр.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.