https://sputnik-georgia.ru/20221005/temnaya-storona-nezavisimoy-zhurnalistiki-zachem-ssha-sozdayut-fondy-russkoyazychnogo-kontenta-271040920.html

Темная сторона "независимой" журналистики: зачем США создают фонды русскоязычного контента

Темная сторона "независимой" журналистики: зачем США создают фонды русскоязычного контента

При поддержке посольства США в Кишиневе планируют открыть фонд русскоязычного контента. 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T09:34+0400

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Похожие организации уже существуют во многих странах постсоветского пространства и создаются лишь с одной целью - пропаганды русофобии, об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. Эксперт также привел в пример события 2020 года в Беларуси, когда на территории соседних с ней государств за счет США и их партнеров были созданы якобы "независимые", а по сути - белорусофобские медиа. Большинство из которых существуют до сих пор и продолжают свою работу по распространению нацистской идеологии, фейков и откровенной лжи.

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