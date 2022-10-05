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https://sputnik-georgia.ru/20221005/test-ko-dnyu-uchitelya-271111214.html
Тест ко Дню учителя
Тест ко Дню учителя
Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителей, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования, а также их неоценимый... 05.10.2022, Sputnik Грузия
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тесты
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день учителя
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, день учителя, тесты
тесты, интерактив, день учителя, тесты

Тест ко Дню учителя

17:30 05.10.2022 (обновлено: 17:30 06.10.2022)
© photo: Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкДети беженцев из Сирии и Афганистана на уроке в немецкой школе
Дети беженцев из Сирии и Афганистана на уроке в немецкой школе - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
/
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Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителей, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования, а также их неоценимый вклад в развитие общества
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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