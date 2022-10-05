Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.

Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителей, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования, а также их неоценимый... 05.10.2022, Sputnik Грузия

Тест ко Дню учителя

© photo: Sputnik / Igor Zarembo Перейти в фотобанк Дети беженцев из Сирии и Афганистана на уроке в немецкой школе © photo: Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанк

Подписаться на

Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителей, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования, а также их неоценимый вклад в развитие общества