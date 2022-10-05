https://sputnik-georgia.ru/20221005/tsiskaridze-predstavil-svoyu-pervuyu-knigu-avtobiografiyu-moy-teatr-271065627.html

Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр"

Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр"

В своей книге звезда балета старался рассказывать именно о тех людях и событиях, которые затрагивали его театральную жизнь, а личную "оставил при себе" 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T18:00+0400

2022-10-05T18:00+0400

2022-10-05T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Знаменитый артист балета, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр".В издание вошли воспоминания о детстве артиста, о распаде СССР, в числе героев книги - Анастасия Волочкова, Михаил Швыдкой, Юрий Григорович, принцесса Диана.По словам Цискаридзе, в своей книге он старался рассказывать именно о тех людях и событиях, которые затрагивали его театральную жизнь, а личную "оставил при себе"."Все, что касается личной жизни - это только мое. Я не думаю, что я вообще когда-то про это (свою личную жизнь - ред.) буду рассказывать, потому что в нашем доме, где я жил, никогда не говорили о трех вещах: кто сколько зарабатывает, кто какой национальности и кто с кем спит. Об этом говорить неприлично", - объяснил он.Артист признался, что в Санкт-Петербурге он еще "никому не дарил" книг, а у него у самого на руках всего один экземпляр. На вопрос о том, будет ли книга переведена на другие языки, Цискаридзе ответил, что пока не знает, а насчет аудиоверсии он пока не задумывался.Также артист сообщил, что, возможно, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут презентации книги и автограф-сессии, но позже."В последнее время такие сложные события у нас в стране, что было принято решение немножко отложить. Все-таки это (презентация книги и встреча с поклонниками - ред) приятное времяпрепровождение. Не время пока веселиться", - сказал он.Автобиография "Мой театр" создана на основе дневника 1985–2003 годов - книга включила воспоминания о детстве, семье, Тбилиси и Москве, учебе в хореографическом училище, распаде СССР, отделении Грузии, приглашении в Большой театр, непростом начале карьеры, гастролях по всему миру. На фоне описанных событий возникает образ уходящего Великого Театра конца ХХ века. Среди героев и антигероев книги — Юрий Григорович, Семенова, Галина Уланова, принцесса Диана, Эдуард Шеварднадзе, Юбер Живанши, Вивьен Вествуд, Михаил Барышников, Анастасия Волочкова, Михаил Швыдкой.В издании использованы цветные и черно‑белые снимки из архивов Академии русского балета им. Вагановой и БДТ им. Товстоногова, а также из архивов самого Цискаридзе и Михаила Логвинова. Книгу подготовило издательство АСТ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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