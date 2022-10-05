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https://sputnik-georgia.ru/20221005/tsiskaridze-predstavil-svoyu-pervuyu-knigu-avtobiografiyu-moy-teatr-271065627.html
Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр"
Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр"
В своей книге звезда балета старался рассказывать именно о тех людях и событиях, которые затрагивали его театральную жизнь, а личную "оставил при себе" 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T18:00+0400
2022-10-05T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Знаменитый артист балета, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр".В издание вошли воспоминания о детстве артиста, о распаде СССР, в числе героев книги - Анастасия Волочкова, Михаил Швыдкой, Юрий Григорович, принцесса Диана.По словам Цискаридзе, в своей книге он старался рассказывать именно о тех людях и событиях, которые затрагивали его театральную жизнь, а личную "оставил при себе"."Все, что касается личной жизни - это только мое. Я не думаю, что я вообще когда-то про это (свою личную жизнь - ред.) буду рассказывать, потому что в нашем доме, где я жил, никогда не говорили о трех вещах: кто сколько зарабатывает, кто какой национальности и кто с кем спит. Об этом говорить неприлично", - объяснил он.Артист признался, что в Санкт-Петербурге он еще "никому не дарил" книг, а у него у самого на руках всего один экземпляр. На вопрос о том, будет ли книга переведена на другие языки, Цискаридзе ответил, что пока не знает, а насчет аудиоверсии он пока не задумывался.Также артист сообщил, что, возможно, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут презентации книги и автограф-сессии, но позже."В последнее время такие сложные события у нас в стране, что было принято решение немножко отложить. Все-таки это (презентация книги и встреча с поклонниками - ред) приятное времяпрепровождение. Не время пока веселиться", - сказал он.Автобиография "Мой театр" создана на основе дневника 1985–2003 годов - книга включила воспоминания о детстве, семье, Тбилиси и Москве, учебе в хореографическом училище, распаде СССР, отделении Грузии, приглашении в Большой театр, непростом начале карьеры, гастролях по всему миру. На фоне описанных событий возникает образ уходящего Великого Театра конца ХХ века. Среди героев и антигероев книги — Юрий Григорович, Семенова, Галина Уланова, принцесса Диана, Эдуард Шеварднадзе, Юбер Живанши, Вивьен Вествуд, Михаил Барышников, Анастасия Волочкова, Михаил Швыдкой.В издании использованы цветные и черно‑белые снимки из архивов Академии русского балета им. Вагановой и БДТ им. Товстоногова, а также из архивов самого Цискаридзе и Михаила Логвинова. Книгу подготовило издательство АСТ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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николай цискаридзе, новости, россия, грузия, москва, аст
николай цискаридзе, новости, россия, грузия, москва, аст

Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр"

18:00 05.10.2022
© photo: Sputnik / Aleksey Filipov / Перейти в фотобанкРектор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
© photo: Sputnik / Aleksey Filipov
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В своей книге звезда балета старался рассказывать именно о тех людях и событиях, которые затрагивали его театральную жизнь, а личную "оставил при себе"
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Знаменитый артист балета, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр".
В издание вошли воспоминания о детстве артиста, о распаде СССР, в числе героев книги - Анастасия Волочкова, Михаил Швыдкой, Юрий Григорович, принцесса Диана.

"Мне было очень приятно, что задолго стали запрашивать книгу по интернету. Люди в интернете уже ее получили, а я еще на тот момент - нет, представляете? Я бы никогда в жизни не рискнул это сделать, если бы не было двух обстоятельств: первое - это, конечно, карантин, на котором мы все оказались, и появилось время. А второе - это мой педагог Ирина Павловна Дешкова, она уговорила меня начать это делать", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По словам Цискаридзе, в своей книге он старался рассказывать именно о тех людях и событиях, которые затрагивали его театральную жизнь, а личную "оставил при себе".
"Все, что касается личной жизни - это только мое. Я не думаю, что я вообще когда-то про это (свою личную жизнь - ред.) буду рассказывать, потому что в нашем доме, где я жил, никогда не говорили о трех вещах: кто сколько зарабатывает, кто какой национальности и кто с кем спит. Об этом говорить неприлично", - объяснил он.
© photo: courtesy of Nikolay TsiskaridzeНиколай Цискаридзе в столице Грузии
Николай Цискаридзе в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
Николай Цискаридзе в столице Грузии
© photo: courtesy of Nikolay Tsiskaridze
Артист признался, что в Санкт-Петербурге он еще "никому не дарил" книг, а у него у самого на руках всего один экземпляр. На вопрос о том, будет ли книга переведена на другие языки, Цискаридзе ответил, что пока не знает, а насчет аудиоверсии он пока не задумывался.
"Я вас очень прошу, если когда-нибудь будут снимать что-то про меня или где-то будут играть меня, неважно, кто это будет делать - руки у этого человека должны быть красивыми", - сказал Цискаридзе по поводу экранизации.
Также артист сообщил, что, возможно, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут презентации книги и автограф-сессии, но позже.
"В последнее время такие сложные события у нас в стране, что было принято решение немножко отложить. Все-таки это (презентация книги и встреча с поклонниками - ред) приятное времяпрепровождение. Не время пока веселиться", - сказал он.
Автобиография "Мой театр" создана на основе дневника 1985–2003 годов - книга включила воспоминания о детстве, семье, Тбилиси и Москве, учебе в хореографическом училище, распаде СССР, отделении Грузии, приглашении в Большой театр, непростом начале карьеры, гастролях по всему миру.
© photo: Sputnik / Ramil Stdikov / Перейти в фотобанкАртист балета Николай Цискаридзе в сцене из балета "Пиковая дама" в постановке Ролана Пети
Артист балета Николай Цискаридзе в сцене из балета Пиковая дама в постановке Ролана Пети - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
Артист балета Николай Цискаридзе в сцене из балета "Пиковая дама" в постановке Ролана Пети
© photo: Sputnik / Ramil Stdikov
/
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На фоне описанных событий возникает образ уходящего Великого Театра конца ХХ века. Среди героев и антигероев книги — Юрий Григорович, Семенова, Галина Уланова, принцесса Диана, Эдуард Шеварднадзе, Юбер Живанши, Вивьен Вествуд, Михаил Барышников, Анастасия Волочкова, Михаил Швыдкой.
В издании использованы цветные и черно‑белые снимки из архивов Академии русского балета им. Вагановой и БДТ им. Товстоногова, а также из архивов самого Цискаридзе и Михаила Логвинова. Книгу подготовило издательство АСТ.
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