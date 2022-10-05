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В Батуми за 9 месяцев выявлено до ста незаконных строительств
В Батуми за 9 месяцев выявлено до ста незаконных строительств
В отношении всех нарушителей Муниципальная инспекция Батуми начала административное производство 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T12:21+0400
2022-10-05T12:21+0400
2022-10-05T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. В Батумском муниципалитете в период с 1 января по 28 сентября 2022 года выявлено 96 нарушений, связанных с фактами незаконного строительства, говорится в сообщении мэрии Батуми в ответ на вопрос депутата.Депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Хаджишвили интересовали факты незаконных построек в Батуми и реагирование на них.По данным мэрии черноморского курорта, в отношении всех нарушителей Муниципальная инспекция Батуми начала административное производство.Кроме того, из-за нарушений было остановлено строительство еще 15 объектов. А 27 объектов оштрафовали за нарушение запрета на строительство.Также, по данным мэрии Батуми, за отчетный период было выявлено 64 нарушения изначального проекта строительства и оштрафовано 42 объекта, 13 из которых исправили свое нарушение.Еще 12 объектов были оштрафованы дополнительно за продолжение строительства с нарушениями.Незаконное строительство стало самой большой проблемой больших городов на фоне активной застройки и роста численности населения.Согласно грузинскому законодательству, строительство требует получения разрешения мэрии города и должно осуществляться по конкретному проекту, в соответствии с требованиями мэрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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батуми, грузия, новости, происшествия, общество, строительство
батуми, грузия, новости, происшествия, общество, строительство
В Батуми за 9 месяцев выявлено до ста незаконных строительств
В отношении всех нарушителей Муниципальная инспекция Батуми начала административное производство
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik.
В Батумском муниципалитете в период с 1 января по 28 сентября 2022 года выявлено 96 нарушений, связанных с фактами незаконного строительства, говорится в сообщении
мэрии Батуми в ответ на вопрос депутата.
Депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Хаджишвили интересовали факты незаконных построек в Батуми и реагирование на них.
По данным мэрии черноморского курорта, в отношении всех нарушителей Муниципальная инспекция Батуми начала административное производство.
За отчетный период, по данным мэрии, за незаконное строительство в Батуми было оштрафовано 45 компаний, а само строительство было приостановлено. При этом 23 компании уже исправили нарушения.
Кроме того, из-за нарушений было остановлено строительство еще 15 объектов. А 27 объектов оштрафовали за нарушение запрета на строительство.
Также, по данным мэрии Батуми, за отчетный период было выявлено 64 нарушения изначального проекта строительства и оштрафовано 42 объекта, 13 из которых исправили свое нарушение.
Еще 12 объектов были оштрафованы дополнительно за продолжение строительства с нарушениями.
Незаконное строительство стало самой большой проблемой больших городов на фоне активной застройки и роста численности населения.
Согласно грузинскому законодательству, строительство требует получения разрешения мэрии города и должно осуществляться по конкретному проекту, в соответствии с требованиями мэрии.