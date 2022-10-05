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В Грузии задержали иностранца за хулиганство в супермаркете
В Грузии задержали иностранца за хулиганство в супермаркете
Все началось с того, что мужчина посчитал, что ему дали неправильный чек 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T13:40+0400
2022-10-05T13:40+0400
2022-10-05T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Сотрудники патрульной полиции задержали гражданина Великобритании за хулиганское поведение в одном из филиалов супермаркета "Ори набиджи", сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.По информации СМИ, все началось с того, что мужчина посчитал, что ему якобы дали неправильный чек.Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", которая наказывается штрафом или общественно полезным трудом от 120 до 180 часов, или исправительными работами на срок до одного года, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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великобритания, происшествия, грузия, новости, тбилиси
великобритания, происшествия, грузия, новости, тбилиси
В Грузии задержали иностранца за хулиганство в супермаркете
13:40 05.10.2022 (обновлено: 13:52 05.10.2022)
Все началось с того, что мужчина посчитал, что ему дали неправильный чек
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik.
Сотрудники патрульной полиции задержали гражданина Великобритании за хулиганское поведение в одном из филиалов супермаркета "Ори набиджи", сообщили Sputnik Грузия
в пресс-службе МВД.
В социальных сетях распространилось видео, как мужчина средних лет, говорящий на английском языке, напал на сотрудников и посетителей супермаркета, и нанес им словесные и физические оскорбления.
По информации СМИ, все началось с того, что мужчина посчитал, что ему якобы дали неправильный чек.
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", которая наказывается штрафом или общественно полезным трудом от 120 до 180 часов, или исправительными работами на срок до одного года, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до одного года.