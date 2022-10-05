https://sputnik-georgia.ru/20221005/v-gruzii-zaderzhali-inostrantsa-za-khuliganstvo-v-supermarkete-271052524.html

В Грузии задержали иностранца за хулиганство в супермаркете

В Грузии задержали иностранца за хулиганство в супермаркете

Все началось с того, что мужчина посчитал, что ему дали неправильный чек 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T13:40+0400

2022-10-05T13:40+0400

2022-10-05T13:52+0400

великобритания

происшествия

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824818_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_3e580e349fc893c6f372b783f4c61c5d.jpg

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Сотрудники патрульной полиции задержали гражданина Великобритании за хулиганское поведение в одном из филиалов супермаркета "Ори набиджи", сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.По информации СМИ, все началось с того, что мужчина посчитал, что ему якобы дали неправильный чек.Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", которая наказывается штрафом или общественно полезным трудом от 120 до 180 часов, или исправительными работами на срок до одного года, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

великобритания, происшествия, грузия, новости, тбилиси