https://sputnik-georgia.ru/20221005/v-gruzinskoy-mechte-rezko-otvetili-poslu-ssha-271077647.html
В "Грузинской мечте" резко ответили послу США
В "Грузинской мечте" резко ответили послу США
Послание оппозиции соответствует пафосу посла нашей страны-партнера, отметил Мдинарадзе 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T23:30+0400
2022-10-05T23:30+0400
2022-10-05T23:35+0400
политика
грузия
новости
келли дегнан
мамука мдинарадзе
бидзина иванишвили
сша
тбилиси
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249832673_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3da47c8d42f2f1d2e8b749e86fab2494.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан должна быть более точной в своих высказываниях, особенно по вопросу закона о деолигархизации, заявил лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Американский дипломат, говоря о законе о деолигархизации, заявила, что Грузии необходимо уделить больше времени проблеме неправомерного влияния.В настоящее время в Грузии идут обсуждения закона по борьбе с олигархами. Главным разногласием между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией на данном этапе является определение "олигарха".Согласно первоначальным данным, правящая партия предложила формулировку разъяснения термина олигарх по украинской модели.Так, по украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на СМИ, является монополистом в конкретной экономической деятельности.Между тем, оппозиция предлагает к перечню определений олигарх добавить "имеющий влияние на власть", подразумевая под этим термином грузинского миллиардера и основателя правящей партии Бидзину Иванишвили. Представители власти не скрывают, что советуются с Иванишвили по ряду вопросов, но при этом категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249832673_166:0:1881:1286_1920x0_80_0_0_7f5e9962e9c1d28da02eed8c8c3dc654.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, келли дегнан, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, сша, тбилиси, грузинская мечта
политика, грузия, новости, келли дегнан, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, сша, тбилиси, грузинская мечта
В "Грузинской мечте" резко ответили послу США
23:30 05.10.2022 (обновлено: 23:35 05.10.2022)
Послание оппозиции соответствует пафосу посла нашей страны-партнера, отметил Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан должна быть более точной в своих высказываниях, особенно по вопросу закона о деолигархизации, заявил лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Американский дипломат, говоря о законе о деолигархизации, заявила, что Грузии необходимо уделить больше времени проблеме неправомерного влияния.
"Мы хотели бы призвать представителя дружественного нам государства, стратегического партнера нашей страны быть точным в своих высказываниях, например по вопросу деолигархизации — если не будет разъяснений, то у многих людей в этой стране и даже за ее пределами создастся впечатление, что послание оппозиции соответствует пафосу посла нашей страны-партнера", - сказал Мдинарадзе.
В настоящее время в Грузии идут обсуждения закона по борьбе с олигархами. Главным разногласием между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией на данном этапе является определение "олигарха".
Согласно первоначальным данным, правящая партия предложила формулировку разъяснения термина олигарх по украинской модели.
Так, по украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на СМИ, является монополистом в конкретной экономической деятельности.
Между тем, оппозиция предлагает к перечню определений олигарх добавить "имеющий влияние на власть", подразумевая под этим термином грузинского миллиардера и основателя правящей партии Бидзину Иванишвили. Представители власти не скрывают, что советуются с Иванишвили по ряду вопросов, но при этом категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной.