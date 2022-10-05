https://sputnik-georgia.ru/20221005/vnimanie-vakansiya-gostey-i-zhiteley-tbilisi-priglashayut-na-forum-trudoustroystva-270990279.html
Внимание, вакансия! Гостей и жителей Тбилиси приглашают на форум трудоустройства
Внимание, вакансия! Гостей и жителей Тбилиси приглашают на форум трудоустройства
Главная цель мероприятия – помочь людям трудоустроиться 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T07:31+0400
2022-10-05T07:31+0400
2022-10-05T07:31+0400
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общество
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тбилиси
expo georgia
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Форум трудоустройства пройдет 5 октября в третьем павильоне тбилисского выставочного центра "Expo Georgia", сообщает Госагентство содействия трудоустройству.Форум начнется в 12:00 по тбилисскому времени. Главная цель мероприятия – помочь людям, которые долгое время не могут трудоустроиться.Для соискателей работы на форуме будут представлены более тысячи вакансий. Они смогут побеседовать с представителями частного сектора, что является гарантией быстрого трудоустройства, отмечают в агентстве.В форуме трудоустройства принимают участие средние и крупные компании: "Макдональдс", "Антре", "Легато", "Вендис", "Лука Поларе", "Сабвеи", KFC, HB, "Грузинский дом", "Редиссон", "Холидей инн", "Марриот", "Хилтон" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, expo georgia
грузия, общество, новости, тбилиси, expo georgia
Внимание, вакансия! Гостей и жителей Тбилиси приглашают на форум трудоустройства
Главная цель мероприятия – помочь людям трудоустроиться
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Форум трудоустройства пройдет 5 октября в третьем павильоне тбилисского выставочного центра "Expo Georgia", сообщает Госагентство содействия трудоустройству.
Форум начнется в 12:00 по тбилисскому времени. Главная цель мероприятия – помочь людям, которые долгое время не могут трудоустроиться.
Для соискателей работы на форуме будут представлены более тысячи вакансий. Они смогут побеседовать с представителями частного сектора, что является гарантией быстрого трудоустройства, отмечают в агентстве.
В форуме трудоустройства принимают участие средние и крупные компании: "Макдональдс", "Антре", "Легато", "Вендис", "Лука Поларе", "Сабвеи", KFC, HB, "Грузинский дом", "Редиссон", "Холидей инн", "Марриот", "Хилтон" и другие.