https://sputnik-georgia.ru/20221005/vnimanie-vakansiya-gostey-i-zhiteley-tbilisi-priglashayut-na-forum-trudoustroystva-270990279.html

Внимание, вакансия! Гостей и жителей Тбилиси приглашают на форум трудоустройства

Внимание, вакансия! Гостей и жителей Тбилиси приглашают на форум трудоустройства

Главная цель мероприятия – помочь людям трудоустроиться 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Форум трудоустройства пройдет 5 октября в третьем павильоне тбилисского выставочного центра "Expo Georgia", сообщает Госагентство содействия трудоустройству.Форум начнется в 12:00 по тбилисскому времени. Главная цель мероприятия – помочь людям, которые долгое время не могут трудоустроиться.Для соискателей работы на форуме будут представлены более тысячи вакансий. Они смогут побеседовать с представителями частного сектора, что является гарантией быстрого трудоустройства, отмечают в агентстве.В форуме трудоустройства принимают участие средние и крупные компании: "Макдональдс", "Антре", "Легато", "Вендис", "Лука Поларе", "Сабвеи", KFC, HB, "Грузинский дом", "Редиссон", "Холидей инн", "Марриот", "Хилтон" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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