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Второй сезон грузинского "Дома-2" вышел на телеэкраны

Второй сезон грузинского "Дома-2" вышел на телеэкраны

Традиционно, участниками проекта стали тиктокеры, музыканты, блогеры, студенты 05.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Второй сезоне молодежного грузинского реалити-шоу Prime House вышел на телеэкраны на канале "Рустави 2".Prime House – реалити-шоу, аналога которому нет на грузинском телевидении. По правилам, 14 участников проекта живут в одном доме в течение трех месяцев, плетут интриги, ежедневного выполняют различные задания и конкурируют друг с другом.Традиционно, участниками проекта стали тиктокеры, музыканты, блогеры, студенты и другие инфлюенсеры. Интересно, что самому младшему участнику проекта 29 лет, а самой старшей – 40.Теперь 14 участников буквально живут в прямом эфире – за ними в круглосуточном режиме наблюдают тысячи телезрителей.Однако, чтобы остаться в проекте, им придется постараться, ведь каждую неделю будут объявлять три аутсайдера, судьбу которых решат члены жюри и зрители. Аудитория проекта также выберет одного фаворита.Новые выпуски выходят ежедневно в 23:00 по тбилисскому времени.Победителем первого сезона проекта стал Георгий Назгаидзе. Он получил главный приз – квартиру в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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