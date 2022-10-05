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Второй сезон грузинского "Дома-2" вышел на телеэкраны
Второй сезон грузинского "Дома-2" вышел на телеэкраны
Традиционно, участниками проекта стали тиктокеры, музыканты, блогеры, студенты 05.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Второй сезоне молодежного грузинского реалити-шоу Prime House вышел на телеэкраны на канале "Рустави 2".Prime House – реалити-шоу, аналога которому нет на грузинском телевидении. По правилам, 14 участников проекта живут в одном доме в течение трех месяцев, плетут интриги, ежедневного выполняют различные задания и конкурируют друг с другом.Традиционно, участниками проекта стали тиктокеры, музыканты, блогеры, студенты и другие инфлюенсеры. Интересно, что самому младшему участнику проекта 29 лет, а самой старшей – 40.Теперь 14 участников буквально живут в прямом эфире – за ними в круглосуточном режиме наблюдают тысячи телезрителей.Однако, чтобы остаться в проекте, им придется постараться, ведь каждую неделю будут объявлять три аутсайдера, судьбу которых решат члены жюри и зрители. Аудитория проекта также выберет одного фаворита.Новые выпуски выходят ежедневно в 23:00 по тбилисскому времени.Победителем первого сезона проекта стал Георгий Назгаидзе. Он получил главный приз – квартиру в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, тбилиси
грузия, новости, культура, тбилиси

Второй сезон грузинского "Дома-2" вышел на телеэкраны

20:21 05.10.2022
© Сourtesy of Prime House RealityУчастники реалити-шоу Prime House на телеканале "Рустави 2"
Участники реалити-шоу Prime House на телеканале Рустави 2 - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
© Сourtesy of Prime House Reality
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Традиционно, участниками проекта стали тиктокеры, музыканты, блогеры, студенты
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Второй сезоне молодежного грузинского реалити-шоу Prime House вышел на телеэкраны на канале "Рустави 2".
Prime House – реалити-шоу, аналога которому нет на грузинском телевидении. По правилам, 14 участников проекта живут в одном доме в течение трех месяцев, плетут интриги, ежедневного выполняют различные задания и конкурируют друг с другом.
Традиционно, участниками проекта стали тиктокеры, музыканты, блогеры, студенты и другие инфлюенсеры. Интересно, что самому младшему участнику проекта 29 лет, а самой старшей – 40.
© Сourtesy of Prime House RealityУчастники реалити-шоу Prime House на телеканале "Рустави 2"
Участники реалити-шоу Prime House на телеканале Рустави 2 - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
Участники реалити-шоу Prime House на телеканале "Рустави 2"
© Сourtesy of Prime House Reality
Теперь 14 участников буквально живут в прямом эфире – за ними в круглосуточном режиме наблюдают тысячи телезрителей.
Однако, чтобы остаться в проекте, им придется постараться, ведь каждую неделю будут объявлять три аутсайдера, судьбу которых решат члены жюри и зрители. Аудитория проекта также выберет одного фаворита.
Новые выпуски выходят ежедневно в 23:00 по тбилисскому времени.
© Courtesy of Prime HouseПобедитель первого сезона реалити-шоу Prime House, телеведущий и модель Георгий Назгаидзе
Победитель первого сезона реалити-шоу Prime House, телеведущий и модель Георгий Назгаидзе - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2022
Победитель первого сезона реалити-шоу Prime House, телеведущий и модель Георгий Назгаидзе
© Courtesy of Prime House
Победителем первого сезона проекта стал Георгий Назгаидзе. Он получил главный приз – квартиру в Тбилиси.
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