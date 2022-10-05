https://sputnik-georgia.ru/20221005/vyskazyvaniya-maska-ob-ukraine-zapret-zelenskogo-na-peregovory-s-rf-i-risk-yadernoy-voyny-271041227.html

Высказывания Маска об Украине, запрет Зеленского на переговоры с РФ и риск ядерной войны

Высказывания Маска об Украине, запрет Зеленского на переговоры с РФ и риск ядерной войны

Для чего американский предприниматель Илон Маск именно сейчас выступил со своим мирным предложением по поиску выхода из ситуации вокруг Украины, и чего хочет... 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T13:12+0400

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мультимедиа

видео

владимир зеленский

илон маск

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Встречайте новый выпуск программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко. В студии мы обсудили попытки Запада через Илона Маска "прозондировать почву" для переговоров, риски ядерной войны между ведущими державами, сценарии завершения украинского конфликта, а также цели США, которых они хотят добиться в ходе боевых действий на Украине. Подробнее смотрите в нашем видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, владимир зеленский, илон маск, видео