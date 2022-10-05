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Ярмарки, дегустации и мастер-классы: в Грузии пройдет фестиваль "Это Цалка"
Ярмарки, дегустации и мастер-классы: в Грузии пройдет фестиваль "Это Цалка"
Целью фестиваля является популяризация туристического и экономического потенциала Цалки 05.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-05T14:17+0400
2022-10-05T14:17+0400
2022-10-05T14:17+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Фестиваль "Это Цалка" пройдет в городе Цалка (регион Квемо-Картли) с различными развлекательными мероприятиями 8 октября, говорится в сообщении организаторов.Фестиваль предложит гостям разнообразные мероприятия, к примеру, посещение Цалкского каньона, дегустацию местных продуктов, кулинарные мастер-классы, выставку-продажа продукции местных фермеров и молодежных картин, встречи B2B для заинтересованных сторон и концерт.В фестивале примут участие представители делегации ЕС в Грузии, международных доноров и организаций, органов исполнительной, центральной, региональной и местной власти, туристических агентств, членов GALAG и LAG.Фестиваль проводится при финансовой поддержке программы ENPARD Европейского Союза, в рамках проекта "Это Цалка", который CENN совместно с партнерскими организациями реализует в муниципалитете Цалка с 2018 года.Цель проекта – улучшить социальную интеграцию населения муниципалитета Цалка, обеспечить доступ к социальным услугам и создать новые экономические возможности посредством совместного планирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, культура, анонсы
грузия, новости, экономика, культура, анонсы
Ярмарки, дегустации и мастер-классы: в Грузии пройдет фестиваль "Это Цалка"
Целью фестиваля является популяризация туристического и экономического потенциала Цалки
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Фестиваль "Это Цалка" пройдет в городе Цалка (регион Квемо-Картли) с различными развлекательными мероприятиями 8 октября, говорится в сообщении организаторов.
Целью фестиваля является популяризация туристического, предпринимательского, социального и экономического потенциала муниципалитета Цалка, и обмен опытом о достижениях и вызовов проекта.
Фестиваль предложит гостям разнообразные мероприятия, к примеру, посещение Цалкского каньона, дегустацию местных продуктов, кулинарные мастер-классы, выставку-продажа продукции местных фермеров и молодежных картин, встречи B2B для заинтересованных сторон и концерт.
В фестивале примут участие представители делегации ЕС в Грузии, международных доноров и организаций, органов исполнительной, центральной, региональной и местной власти, туристических агентств, членов GALAG и LAG.
Фестиваль проводится при финансовой поддержке программы ENPARD Европейского Союза, в рамках проекта "Это Цалка", который CENN совместно с партнерскими организациями реализует в муниципалитете Цалка с 2018 года.
Цель проекта – улучшить социальную интеграцию населения муниципалитета Цалка, обеспечить доступ к социальным услугам и создать новые экономические возможности посредством совместного планирования.