https://sputnik-georgia.ru/20221005/zakon-o-deoligarkhizatsii-budet-prinyat---garibashvili-271040744.html

Закон о деолигархизации будет принят - Гарибашвили

Закон о деолигархизации будет принят - Гарибашвили

Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз 05.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-05T09:41+0400

2022-10-05T09:41+0400

2022-10-05T09:41+0400

грузия

новости

ираклий гарибашвили

бидзина иванишвили

украина

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Закон по деолигархизации будет принят на основании украинской модели, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.В данный момент в Грузии идут обсуждения закона по борьбе с олигархами. Главным разногласием между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией на данном этапе является определение "олигарха".То есть, согласно первоначальным данным, правящая партия предложила формулировку разъяснения термина олигарх по украинской модели.Так, по украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на СМИ, является монополистом в конкретной экономической деятельности.Между тем, оппозиция предлагает к перечню определений олигарх добавить "имеющий влияние на власть", подразумевая под этим термином грузинского миллиардера и основателя правящей партии Бидзину Иванишвили. Представители власти не скрывают, что советуются с Иванишвили по ряду вопросов, но при этом категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной.Более того, они говорят, что в случае принятия такого же закона о деолигархизации, как на Украине, под его действие подпадут представители самой оппозиции.Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее часть оппозиционных партий, в том числе и крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", отказалась работать над условиями ЕС по плану властей и запустила альтернативный процесс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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