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Число туристов из России в Грузию выросло в 5,5 раза
Число туристов из России в Грузию выросло в 5,5 раза
Чаще всего в Грузию въезжают через сухопутные границы 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T13:09+0400
2022-10-06T13:09+0400
2022-10-06T13:28+0400
туризм
грузия
экономика
тбилиси
тбилисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. В январе-сентябре 2022 года Грузию посетили 780,3 тысячи граждан России, что на 449,7% больше, чем за девять месяцев 2021 года и на 35,3% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.Грузия за девять месяцев приняла почти 3,9 миллиона международных путешественников, что на 199,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 46,2% меньше, чем до пандемии в 2019 году.Из общего числа визитов, 2,7 миллиона были туристическими, что на 147,5% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 67,8%.Лидеры по визитам в ГрузиюПо данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в сентябре 2022 года страну посетили 163,2 тысячи граждан России, что на 392,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 10,7% больше, чем в 2019-м.Также увеличилось количество представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В январе-сентябре они посетили Грузию 216,9 тысячи раз – вдвое больше, чем за отчетный период прошлого года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 64,3% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем – 34,7% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 757,7 тысячи путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, экономика, тбилиси, тбилисский международный аэропорт
туризм, грузия, экономика, тбилиси, тбилисский международный аэропорт
Число туристов из России в Грузию выросло в 5,5 раза
13:09 06.10.2022 (обновлено: 13:28 06.10.2022)
Чаще всего в Грузию въезжают через сухопутные границы
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. В январе-сентябре 2022 года Грузию посетили 780,3 тысячи граждан России, что на 449,7% больше, чем за девять месяцев 2021 года и на 35,3% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.
Грузия за девять месяцев приняла почти 3,9 миллиона международных путешественников, что на 199,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 46,2% меньше, чем до пандемии в 2019 году.
Из общего числа визитов, 2,7 миллиона были туристическими, что на 147,5% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 67,8%.
Лидеры по визитам в Грузию
По данным Национальной администрации туризма
, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в сентябре 2022 года страну посетили 163,2 тысячи граждан России, что на 392,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 10,7% больше, чем в 2019-м.
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года
Страна
Кол-во визитов, тысяч
Рост,%
Россия
780,3
449,7%
Турция
543,5
141,0%
Армения
521,7
385,6%
Израиль
155,4
137,7%
Украина
127,7
11,5%
Также увеличилось количество представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В январе-сентябре они посетили Грузию 216,9 тысячи раз – вдвое больше, чем за отчетный период прошлого года.
Как приезжают туристы в Грузию
Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 64,3% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем – 34,7% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 757,7 тысячи путешественников.