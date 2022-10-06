https://sputnik-georgia.ru/20221006/chislo-turistov-iz-rossii-v-gruziyu-vyroslo-v-55-raza-271093336.html

Число туристов из России в Грузию выросло в 5,5 раза

Число туристов из России в Грузию выросло в 5,5 раза

Чаще всего в Грузию въезжают через сухопутные границы 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T13:09+0400

2022-10-06T13:09+0400

2022-10-06T13:28+0400

туризм

грузия

экономика

тбилиси

тбилисский международный аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268681214_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_a1ad706dd6c72d150c8e4d864e873eeb.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. В январе-сентябре 2022 года Грузию посетили 780,3 тысячи граждан России, что на 449,7% больше, чем за девять месяцев 2021 года и на 35,3% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.Грузия за девять месяцев приняла почти 3,9 миллиона международных путешественников, что на 199,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 46,2% меньше, чем до пандемии в 2019 году.Из общего числа визитов, 2,7 миллиона были туристическими, что на 147,5% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 67,8%.Лидеры по визитам в ГрузиюПо данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в сентябре 2022 года страну посетили 163,2 тысячи граждан России, что на 392,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 10,7% больше, чем в 2019-м.Также увеличилось количество представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В январе-сентябре они посетили Грузию 216,9 тысячи раз – вдвое больше, чем за отчетный период прошлого года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 64,3% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем – 34,7% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 757,7 тысячи путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, экономика, тбилиси, тбилисский международный аэропорт