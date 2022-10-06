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Драка в супермаркете в Тбилиси: иностранцу предъявили обвинения в хулиганстве
Драка в супермаркете в Тбилиси: иностранцу предъявили обвинения в хулиганстве
Обвиняемому грозит лишение свободы от одного года до трех лет 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T20:02+0400
2022-10-06T20:02+0400
2022-10-06T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения гражданину Великобритании по факту хулиганства в одном из филиалов супермаркета "Ори набиджи" в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее видео инцидента распространилось в социальных сетях. По информации СМИ, все началось с того, что мужчина посчитал, что ему якобы дали неправильный чек. Полиция задержала обвиняемого в тот же день.Ему предъявили обвинения по статье "Хулиганство, то есть деяние, грубо нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее его кратковременное расстройство".Обвиняемому грозит лишение свободы от одного года до трех лет. Прокуратура обратится к суду с ходатайством о применении меры пресечения в виде лишения свободы в установленные законом сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, великобритания
происшествия, грузия, новости, тбилиси, великобритания
Драка в супермаркете в Тбилиси: иностранцу предъявили обвинения в хулиганстве
Обвиняемому грозит лишение свободы от одного года до трех лет
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik.
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения гражданину Великобритании по факту хулиганства в одном из филиалов супермаркета "Ори набиджи" в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте
ведомства.
По данным следствия, иностранец в нетрезвом состоянии 4 октября совершил хулиганство в супермаркете "Ори набиджи". Во время инцидента он угрожал находящимся в магазине и наносил им физические и словесные оскорбления. В результате один человек получил легкие повреждения.
Ранее видео инцидента распространилось в социальных сетях. По информации СМИ, все началось с того, что мужчина посчитал, что ему якобы дали неправильный чек. Полиция задержала обвиняемого в тот же день.
Ему предъявили обвинения по статье "Хулиганство, то есть деяние, грубо нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее его кратковременное расстройство".
Обвиняемому грозит лишение свободы от одного года до трех лет. Прокуратура обратится к суду с ходатайством о применении меры пресечения в виде лишения свободы в установленные законом сроки.