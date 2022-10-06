https://sputnik-georgia.ru/20221006/draka-v-supermarkete-v-tbilisi-inostrantsu-predyavili-obvineniya-v-khuliganstve-271115074.html

Драка в супермаркете в Тбилиси: иностранцу предъявили обвинения в хулиганстве

Драка в супермаркете в Тбилиси: иностранцу предъявили обвинения в хулиганстве

Обвиняемому грозит лишение свободы от одного года до трех лет 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения гражданину Великобритании по факту хулиганства в одном из филиалов супермаркета "Ори набиджи" в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее видео инцидента распространилось в социальных сетях. По информации СМИ, все началось с того, что мужчина посчитал, что ему якобы дали неправильный чек. Полиция задержала обвиняемого в тот же день.Ему предъявили обвинения по статье "Хулиганство, то есть деяние, грубо нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее его кратковременное расстройство".Обвиняемому грозит лишение свободы от одного года до трех лет. Прокуратура обратится к суду с ходатайством о применении меры пресечения в виде лишения свободы в установленные законом сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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