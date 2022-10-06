https://sputnik-georgia.ru/20221006/eto-nedopustimo--gruzinskiy-deputat-raskritikoval-posla-ssha-271096307.html

"Это недопустимо" – грузинский депутат раскритиковал посла США

"Это недопустимо" – грузинский депутат раскритиковал посла США

Дипломаты не могут диктовать грузинским властям, какой закон принимать, убежден Субари 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T14:11+0400

2022-10-06T14:11+0400

2022-10-06T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан не должна решать, какой закон и в какой форме примет Грузия – это недопустимо для независимого государства, заявил покинувший правящую партию "Грузинская мечта" депутат Созар Субари.Американский дипломат, говоря о законе о деолигархизации, заявила, что Грузии необходимо уделить больше времени проблеме неправомерного влияния. В ответ в правящей партии "Грузинская мечта" призвали дипломата быть более точной в своих высказываниях, особенно по вопросу закона о деолигархизации.Это грубое вмешательство, которое недопустимо для независимого государства, подчеркнул Субари.Реакция оппозицииВ "Грузинской мечты" думают, что Дегнан является американским туристом, которая приехала с рюкзаком и в кроссовках, заявил, в свою очередь, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили в передаче "Политическое пространство" на телеканале PalitraNews.Как отметил оппозиционер, Дегнан является послом, назначенным самым сильным государством мира, которая представляет государственные интересы США в Грузии.По его словам, в связи с законом о деолигархизации "Грузинская мечта" легко отделается, поскольку ловко примет украинский закон с погрешностями."Разговоры о деолигархизации я считаю глупостью, я изначально говорил об этом… Самым несерьезным пунктом из 12 пунктов является деолигархизация, потому что осуществить его нереально", – отметил Элисашвили.В настоящее время в Грузии идут обсуждения закона по борьбе с олигархами. Главным разногласием между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией на данном этапе является определение "олигарха".Согласно первоначальным данным, правящая партия предложила формулировку разъяснения термина олигарх по украинской модели.Так, по украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на СМИ, является монополистом в конкретной экономической деятельности.Между тем оппозиция предлагает к перечню определений "олигарх" добавить "имеющий влияние на власть", подразумевая под этим термином грузинского миллиардера и основателя правящей партии Бидзину Иванишвили. Представители власти не скрывают, что советуются с Иванишвили по ряду вопросов, но при этом категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, келли дегнан, созар субари, алеко элисашвили, тбилиси, сша, грузинская мечта