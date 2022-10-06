https://sputnik-georgia.ru/20221006/festival-sovremennogo-iskusstva-proydet-v-zugdidi-271091404.html

Фестиваль современного искусства пройдет в Зугдиди

Фестиваль современного искусства пройдет в Зугдиди

На фестиваль в Зугдиди приедут известные писатели и музыканты из Тбилиси 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T12:28+0400

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зугдиди

георгий кекелидзе

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Зугдидский фестиваль современного искусства "F5", в котором примут участие грузинские поэты, писатели и музыканты, пройдет с 8 по 9 октября, говорится в сообщении организаторов.Следовательно, поэтому цель фестиваля – децентрализация творческих процессов и поощрение культурно-творческой жизни региона с привлечением молодых художников, писателей и музыкантов.Фестиваль традиционно будет иметь два направления – литературное и музыкальное. В мероприятиях примут участие литераторы Паата Шамугия, Георгий Кекелидзе, Георгий Бундовани, Кети Гзиришвили и другие. В заключительной части музыкальных мероприятий выступят Эрекле Деисадзе и Натия Алшибая.Зугдидский фестиваль современного искусства проходит при поддержке издательства "Интеллект", Дома писателей и ПЕН-центра Грузии. Время и локация – кафе "Тамтини", с 17:00 до 22:00 часов. Вход свободный. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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зугдиди, георгий кекелидзе, культура, культурная жизнь грузии, грузия, анонсы , фестиваль, искусство